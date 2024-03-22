大馬KK襪子風波成熱搜關鍵字 門市遭抵制冷清清

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（中央社記者黃自強吉隆坡22日專電）馬來西亞目前正值齋戒月，卻因KK超商販售印有「阿拉」字眼襪子事件，受到網友關注，KK襪子風波儼然成熱搜關鍵字，警方也介入調查，抵制風潮迄今無法消停，門市冷清清。

齋戒月（Ramadan）從3月12日開始，直到4月10日，齋戒月期間，身體健康的穆斯林必須從黎明至日落封齋，不得進食。

馬來西亞國家元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim）透過社群媒體臉書（Facebook）貼文，盼大馬獲上蒼庇佑，不受任何形式的災難與威脅。他在貼文中希望透過齋戒月擱置分歧、爭議、衝突，並強化穆斯林間的團結情誼，迎接這個充滿祝福的齋戒月。

不過，位於雙威鎮（Bandar Sunway）的KK超商13日出售帶有「阿拉」字眼的Miranosock品牌襪子遭舉發後，這起事件也在穆斯林社群間引發軒然大波，巫統青年團（Umno Youth）團長阿克馬（Muhamad Akmal Saleh）呼籲抵制KK超商，說明這關係著「伊斯蘭教的聖潔」。

即便KK超商緊急滅火召開記者會道歉，下架爭議產品，供應商新建昌有限公司也聲明強調，並未有意訂購任何印有「阿拉」字樣產品；另經內部調查確認爭議短襪來自中國，「中國供應商錯放產品」。

記者連日來走訪位於吉隆坡多間KK超商，雖發現仍有購物消費者，也有外國觀光客好奇觀看設置於超商門外電子螢幕看板的道歉與解釋聲明，但馬來社群明顯減少。

多名非穆斯林的大馬華人告訴中央社記者，吉隆坡位於都會區，影響幅度可能有限，但位於鄉村的門市，影響程度或有不同。

吉隆坡社區大樓負責物業管理的穆斯林賽夫（Saiful）說，很難理解為什麼已在大馬生根多年的超市會發生這種疏失，即使是無心之過，但已對馬來社群造成不小的影響。

對於這起「阿拉」襪子風波，首相安華最近在與媒體主管舉行開齋晚宴表示，如有人檢舉就要立刻採取行動，但不要一直陷入其中，彷彿國家發生什麼嚴重災難。懲罰不應該過於嚴苛，有些人會犯錯，「我們也難免犯錯」。

值得注意的是，安華昨天在布特拉加亞（Putrajaya）與公務員對話活動致詞時指出，馬來人雖在馬來西亞占多數，約是大馬人口的60%，但大馬仍要接受是一個多元種族國家的事實，為了國家未來，必須停止無休止爭論，只有團結一致才能推動國家進步。馬來特權並不意味可以侮辱少數族群。

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安華這段談話雖未提及這起鬧得沸沸揚揚的風波，但似乎也帶有弦外之意。

這起事件對有意進軍穆斯林市場業者來說，如同當頭棒喝。旅遊業者受訪說，馬來西亞雖尊重宗教自由，但聯邦宗教是伊斯蘭教，人口占多數的馬來人都是穆斯林，販售的食品都要符合清真認證，文創商品亦復如此，切莫觸碰宗教禁忌，如要進軍穆斯林市場，就要入境隨俗，遵守本地的法律制度。（編輯：陳惠珍）1130322