阿拉襪子風波 大馬巫統青年團：關係伊斯蘭教聖潔

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（中央社記者黃自強吉隆坡20日專電）馬來西亞KK超商「阿拉」襪子風波持續延燒，繼國家元首伊布拉欣要求徹查嚴懲之後，巫統青年團長阿克馬今天再度強調持續抵制KK超商，並說明這關係著「伊斯蘭教的聖潔」。

位於雙威鎮（Bandar Sunway）的KK超商13日出售帶有「阿拉」字眼的Miranosock品牌襪子遭舉發後，由於目前正值齋戒月（Ramadan）期間，這起事件接續在穆斯林社群間引發軒然大波。

KK超商除緊急滅火召開記者會道歉，下架爭議產品，並在超商門口外設置電子螢幕看板發表道歉與解釋聲明。

大馬聯邦宗教是伊斯蘭教，雖保障宗教自由，但如涉及違反3R（種族、宗教與王室）等敏感性議題，將遭受法律制裁。

國家元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim）對這起事件深表震怒，他在社群媒體平台臉書（Facebook）貼文，說明社會各階層都要維護國家和諧，不要炒作種族、宗教與王室議題，有關當局應徹查超商販售印有「阿拉」字眼襪子事件，根據調查結果嚴懲犯錯者。

這起事件在大馬政壇引發不同看法。副首相兼巫統主席阿末扎希（Ahmad Zahid）稱，儘管KK超商道歉，但這不是小問題，已然涉及宗教議題，不容忽視，所有超市或連鎖超商應引以為戒，不應再發生類似事件。

大馬伊斯蘭教發展局（JAKIM）向KK超市祭出嚴厲警告，確保涉及宗教敏感議題不會再度重演，告誡所有業者認真看待涉及宗教與種族的敏感議題。

不過，身兼民主行動黨祕書長的交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）說，他不認同抵制KK超市作法，身為政治領袖應讓社會邁向和詣，而非加深矛盾對立、煽動情緒而一發不可收拾。

巫統青年團（Umno Youth）團長阿克馬（Muhamad Akmal Saleh）今天回應說，如果穆斯林商家出售相同侮辱非伊斯蘭教的商品，不僅應予抵制，更要嚴厲處罰，無論任何族裔或政治信仰，如有人侮辱伊斯蘭教，均將反對到底。

他強調，將會持續抵制KK超商，這不是種族問題，而是關乎著維護伊斯蘭教的聖潔。（編輯：陳惠珍）1130320