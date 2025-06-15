法國前總統沙柯吉涉貪 最高榮譽勳章遭撤回

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（中央社巴黎14日綜合外電報導）根據今天公布的法令，法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）因貪汙和濫權被判有罪，遭撤回法國最高榮譽「法國榮譽軍團勳章」（Legion of Honour）。

法新社報導，這位右翼前總統2007年至2012年執政，大選慘敗卸任以來即官司纏身。

去年，上訴法院維持對沙柯吉貪汙和濫權的有罪判決，要配戴電子腳鐐1年，不需入獄服刑。

儘管現任法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）反對撤銷沙柯吉的勳章，但根據規定，撤銷早在意料之中。

沙柯吉成為第2位被撤銷此勳章的前國家元首，第1位是與納粹合作的貝當（Philippe Petain）。貝當1945年8月因通敵叛國被判有罪。

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沙柯吉的電子腳鐐已於本月移除，他正利用他僅存的最後一條法律途徑，向歐洲人權法院（European Court of Human Rights）上訴，為自己辯護。

沙柯吉還有另一案在身，他涉嫌在2007年競選期間收受利比亞已故強人格達費（Moamer Kadhafi）非法政治獻金一案，目前仍在審判當中。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140615