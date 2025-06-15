北市至善路車禍衝撞12車釀2傷 詳細肇因待查

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）北市警消今天獲報士林區至善路發生1輛汽車衝撞多車事件，肇事駕駛55歲孫男載家人外出聚餐，自稱煞車失靈先衝撞33歲蕭姓男騎士後，再衝撞路旁11車釀2傷，詳細肇因待釐清。

台北市警察局士林分局上午11時許獲報，指轄內至善國中前發生汽車衝撞多車事故，立即派員到場處理。警方初步已排除孫男酒駕，他供稱疑因煞車失靈而釀禍，詳細肇事原因仍待後續調查釐清。

經查了解，肇事駕駛孫男案發時沿至善路二段向東行駛，不明原因擦撞前方同向行駛的機車騎士蕭男，隨後再擦撞停放路邊的4輛汽車及7輛機車。

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這起事故造成孫男和蕭男同為手腳擦挫傷，幸無大礙；另肇事汽車乘客61歲談女則疑似右手骨折受傷，送醫後已無大礙。

士林分局呼籲，行車時應注意車前狀況，並保持車輛各項零組件正常運作，以維護自身及其他用路人行車安全。（編輯：黃名璽）1140615