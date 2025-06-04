加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 社會
三峽車禍
新聞專題
三峽車禍1/86
首頁 / 社會

三峽車禍案 警認定肇事駕駛有蓄意衝撞意圖

2025/6/4 17:40（6/4 18:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
三峽北大國小外道路5月19日車禍造成3死，涉肇事駕駛余男於31日傷重不治。圖為事故現場車輛碎片等物品散落一地。（中央社檔案照片）
三峽北大國小外道路5月19日車禍造成3死，涉肇事駕駛余男於31日傷重不治。圖為事故現場車輛碎片等物品散落一地。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北4日電）新北市三峽區5月19日發生車禍造成重大傷亡，涉肇事駕駛余男於5月31日傷重不治，三峽警分局今天表示，認定余男有蓄意衝撞意圖，依殺人等4罪移請新北地檢署偵處。

依刑事訴訟法規定，被告於偵查期間死亡者，檢察官將為不起訴處分。本案後續將由新北地檢署處理。依法被害人可向繼承人請求民事損害賠償。

三峽北大國小外道路車禍造成3死、12輕重傷，死傷者大多為學生，引起關注。涉嫌肇事的78歲余姓男子5月31日上午因傷重、多重器官衰竭，於亞東醫院過世，全案增為4死。新北地檢署檢察官偕同法醫5月31日進行相驗，預計6月6日上午解剖釐清死因。

新北市政府警察局三峽分局下午以訊息說明，余男駕駛自小客車在北大國小學區內高速行駛，衝撞無辜路人及用路民眾，造成3死12傷。案發後新北市警局立即組成專案小組，比照重大刑案積極偵辦。

警方表示，經調閱監視器、行車紀錄器，進行現場勘察採證、測繪及勘察肇事車輛等偵查作為，歷經多次專案會議，調查相關客觀事證後，於今天彙整卷證，移請新北檢偵處。

警方指出，檢警專案小組經過縝密蒐證及調查，根據余男的車速、沒有煞車痕跡等客觀事實，判定余男在國成街有蓄意衝撞意圖。

google news透過 Google News追蹤中央社

警方強調，對於本次重大車禍造成的傷亡，表達最深沉哀痛與遺憾，後續將協同市府團隊全力協助被害人及家屬相關事宜。

新北檢表示，由於警方沒有結案權，相關起訴、處分須由檢察官為之，因此即使被告死亡，仍須將案件移送檢方。根據刑事訴訟法規定，被告於偵查期間死亡者，檢察官將為不起訴處分。不過，被害人仍可向繼承人請求民事損害賠償。（編輯：林恕暉）1140604

#三峽區
#新北市警局
#新北地檢署
#刑事訴訟法
#三峽車禍
延伸閱讀
三峽車禍肇事者死亡 防脫產已進入法院查封程序新北三峽車禍釀3死 78歲肇事男多重器官衰竭不治三峽重大車禍引關注 新北擬增設減速丘及人行道欄杆宣導交安引用三峽車禍不當？彰化監理站：非針對事故
三峽車禍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
宣導交安引用三峽車禍不當？彰化監理站：非針對事故
72
更多編輯台推薦新聞：