三峽車禍案 警認定肇事駕駛有蓄意衝撞意圖

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（中央社記者趙敏雅新北4日電）新北市三峽區5月19日發生車禍造成重大傷亡，涉肇事駕駛余男於5月31日傷重不治，三峽警分局今天表示，認定余男有蓄意衝撞意圖，依殺人等4罪移請新北地檢署偵處。

依刑事訴訟法規定，被告於偵查期間死亡者，檢察官將為不起訴處分。本案後續將由新北地檢署處理。依法被害人可向繼承人請求民事損害賠償。

三峽北大國小外道路車禍造成3死、12輕重傷，死傷者大多為學生，引起關注。涉嫌肇事的78歲余姓男子5月31日上午因傷重、多重器官衰竭，於亞東醫院過世，全案增為4死。新北地檢署檢察官偕同法醫5月31日進行相驗，預計6月6日上午解剖釐清死因。

新北市政府警察局三峽分局下午以訊息說明，余男駕駛自小客車在北大國小學區內高速行駛，衝撞無辜路人及用路民眾，造成3死12傷。案發後新北市警局立即組成專案小組，比照重大刑案積極偵辦。

警方表示，經調閱監視器、行車紀錄器，進行現場勘察採證、測繪及勘察肇事車輛等偵查作為，歷經多次專案會議，調查相關客觀事證後，於今天彙整卷證，移請新北檢偵處。

警方指出，檢警專案小組經過縝密蒐證及調查，根據余男的車速、沒有煞車痕跡等客觀事實，判定余男在國成街有蓄意衝撞意圖。

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警方強調，對於本次重大車禍造成的傷亡，表達最深沉哀痛與遺憾，後續將協同市府團隊全力協助被害人及家屬相關事宜。

新北檢表示，由於警方沒有結案權，相關起訴、處分須由檢察官為之，因此即使被告死亡，仍須將案件移送檢方。根據刑事訴訟法規定，被告於偵查期間死亡者，檢察官將為不起訴處分。不過，被害人仍可向繼承人請求民事損害賠償。（編輯：林恕暉）1140604