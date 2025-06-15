新北成立首座農創所 盼逐年增設加速地方創生

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（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市政府輔導打造首座農創所「有種茶 UChung」，今天在市長侯友宜主持下正式開幕。農業局表示，未來規劃每年協助在地團隊成立1處農創所，加速地方創生的推動。

農業局今天在坪林茶業博物館旁廣場舉辦春茶展售會，以及農創所「有種茶 UChung」開幕活動，包括國民黨立委羅明才、民進黨立委蘇巧慧和地方民代等人都共襄盛舉。

現場也推出限時優惠，吸引不少民眾消費。侯友宜也頒發特等獎匾額表揚61歲茶農方均銓，肯定他在茶產業上的努力與成果。

農業局表示，為推廣坪林茶產業，積極輔導青年農民及有志人才返鄉發展，協助坪林年輕茶師回到家鄉製茶，並整合地方青農力量，成立「坪林青年茶業發展協會」，以「新茶世代」為主題展現新茶風格。

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農業局表示，透過協會成立新北市有種茶產業運銷合作社，專注茶葉的生產、加工與銷售，推動共耕計畫互相支援茶園工作，邁向茶產業的永續發展。自去年起籌劃設立農創所「有種茶 UChung」，並於今天在市長侯友宜主持下，正式開幕。

農業局表示，「有種茶 UChung」是新北首座農創所，未來規劃每年協助在地團隊成立1處農創所，以提供各團隊公共性空間，吸引更多年輕人才回流發展，加速地方創生的推動。（編輯：張銘坤）1140615