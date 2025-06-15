看護欠百萬債兼職詐團車手 彰化地院判刑1年4月

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（中央社記者鄭維真彰化15日電）邱姓看護為還債加入詐騙集團當取款車手，由其他成員向被害人佯稱藝人要來台見面，須匯款給管理階層安排，被害人因而損失約161萬元，彰化地院近日依詐欺取財罪處1年4月刑期。

根據彰化地方法院判決書，邱姓看護去年加入詐騙集團，擔任面交取款車手。詐團成員先以LINE加翁姓被害人為好友，假裝自己是藝人要來台灣與其見面，但須先匯款給管理階層安排會面，這名被害人誤信而同意面交現金。

詐團指示邱姓看護前往翁姓被害人位於彰化縣住處共2次，分別收取新台幣37萬8000元及123萬4700元，邱姓看護從中抽取1萬9000元作為報酬。翁姓被害人後來經家人告知疑遭詐騙，報警處理。

邱姓看護表示，他因欠友人債務約100萬元，且要繳房租，想多賺一點錢才加入詐騙集團當車手。

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彰化地院指出，被告雖不是直接對告訴人施用詐術騙取財物，但其角色讓詐欺犯罪組織成員可行詐欺取財行為，同時還增加檢警查緝犯罪及被害人求償困難，對社會治安有相當程度危害。

法官考量被告犯後態度、與告訴人達成調解等，依犯三人以上共同詐欺取財罪處有期徒刑1年4月，並沒收犯罪所得。可上訴。（編輯：李淑華）1140615