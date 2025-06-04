加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

白宮批評加薩報導偏頗 BBC：支持自家新聞內容

2025/6/4 21:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦4日綜合外電報導）針對巴勒斯坦人在加薩援助中心附近遭到槍擊致死一事，白宮指責英國廣播公司（BBC）相信哈瑪斯說法。BBC今天則為自家報導內容進行辯護。

法新社報導，加薩走廊（Gaza Strip）民防機構指出，以色列1日在這個美國支持的援助中心附近至少槍殺31人。

但是以色列軍方否認以軍在這個中心和周圍地區對平民開火，以方和該中心管理人都指控巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）散布不實謠言。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）昨天回答提問時表示，BBC不得不「更正並且撤下」對這起事件的報導內容。

她說：「美國政府知悉那些報導內容，我們目前正在調查其真實性，因為，令人遺憾地，不像一些媒體中人，我們不相信哈瑪斯說法全部為真。」

「不像BBC多次以顯著標題進行報導，我們想要調查他們說的。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不過BBC表示白宮說法不正確，強調BBC沒有撤下報導。

BBC在聲明中表示：「所謂BBC審查畫面之後撤下報導的說法完全錯誤。我們沒有撤下任何報導，我們支持自家新聞內容。」（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140604

#加薩走廊
#巴勒斯坦
#哈瑪斯
#英國廣播公司
#以色列
#白宮
#加薩戰爭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：