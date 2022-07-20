裴洛西傳8月訪台 華爾街日報：可能會意識到台灣需更好防衛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西8月可能造訪台灣，將是25年來首度有美國眾院議長訪台。「華爾街日報」指出，這會是美國相挺的重要展現，裴洛西或將意識到，台灣需有更好的防衛。

「華爾街日報」（WSJ）今天報導指出，英國「金融時報」（Financial Times）率先披露裴洛西（Nancy Pelosi）訪台消息，儘管辦公室尚未證實，但消息傳出後已引發中國不滿。中國外交部發言人趙立堅說，如果裴洛西訪台，將「嚴重衝擊中美關係的政治基礎」，「中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整」。

拜登政府今年3月派出由美國前官員組成的代表團訪台時，以及前總統川普政府當時派出國務院次卿柯拉克（Keith Krach）和衛生部長艾薩（Alex Azar）訪台時，中國也是這樣回應。

根據「金融時報」援引3位知情人士透露，白宮曾對裴洛西此行表達關切。

「華爾街日報」此文指出，裴洛西理應得到政府支持。文章寫道，外國勢力不該對美國官員到何處訪問說三道四，美國不想挑起與中國的對抗，但裴洛西出訪不會改變美國對台灣地位的立場，這位議長知道如何駕馭外交政治。

「華爾街日報」還說，裴洛西和她的同僚也可能了解到，美國正在失去阻止中國侵台的能力。

去年10月，台灣國防部長邱國正警告說，現在兩岸情勢是他從軍40年以來最嚴峻的時刻，中共目前已有犯台能力，但要付出成本；2025年成本將更為降低，並具備全面犯台能力。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國最近的軍演演練如何切斷外國對台灣的支持，美國智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）4月分報告也說，考慮到攻占台灣，中國人民解放軍正在「加強對未來城市戰的研究、訓練和準備」；與此同時，北京關注俄羅斯在烏克蘭的戰爭，觀察西方在捍衛自由國家不受外國侵略的承諾上有何作為。

這讓台北和華盛頓了解到，要阻止中國入侵，現在就要加強保台能力。西方未能阻止俄國總統蒲亭侵略烏克蘭，以致烏克蘭和世界經濟蒙受了可怕的後果，裴洛西象徵性展現對台支持會受到歡迎，但也得有軍事力量做後盾，才真能展現威嚇效果。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110720