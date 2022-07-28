拉夫羅夫密集出訪 歐俄外交戰打到非洲

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（中央社記者田習如台北28日電）俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）這週連續出訪4個非洲國家，受到熱情接待，打破俄烏戰爭以來被美歐孤立的國際局面。雖然全球外援第一金主的歐盟，最大援助對象就是非洲，但這波外交新戰局，歐盟暫居下風。

拉夫羅夫從週日起接連拜訪了埃及、剛果、烏干達和衣索比亞，後3個國家在今年3月聯合國大會決議譴責俄國侵略烏克蘭時，都投下棄權票。不像土耳其、印尼急著做俄烏調人，在非洲，拉夫羅夫看來輕鬆開闢了與西方外交戰的新戰場。

路透社（Reuters）報導，衣索比亞外交部長麥科南（Demeke Mekonnen）昨天在歡迎拉夫羅夫時致詞感謝俄國「不動搖的支持我們捍衛主權」。衣國原本被視為西方堅定盟友，但2020年11月北部出現叛亂後，美國和歐盟譴責衣國政府殘暴鎮壓，關係出現裂痕。

烏干達社運人士碧芮特（Sarah Bireete）告訴路透社，已掌權36年的烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）越來越靠向俄國，因為「俄國不會質問他的人權或民主紀錄」。

人權對許多非洲政權來說是個尷尬議題。聯合國4月投票表決是否將俄國趕出人權理事會時，54個非洲會員國只有10個投票贊成，多數棄權。

俄羅斯國營媒體被美歐陣營抵制，但非洲卻張臂迎接，例如烏干達國營廣播電台就與「今日俄國」（Russia Today）簽署備忘錄，每天提供兩個時段播放這家俄國官媒的節目。

糧食危機是俄國與美歐在非洲輿論戰的主題。烏干達等東非國家正面臨高通膨和40年來最嚴重的乾旱危機，俄國趁機強力推送「糧食危機源自西方封鎖」等假新聞。

美國政治新聞網站Politico指出，相較於今日俄國、史普尼克（Sputnik）等俄國官媒的資源「無上限」，歐盟在2015年設置反制俄國假新聞的「東方戰略司令部工作組」（East Stratcom），每年預算只在數百萬歐元之譜。

俄國也是非洲許多極權政府的武器來源。斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）指出，非洲進口的軍事設備約一半來自俄國，向俄國採購武器的非洲國家也在2000年代從16個增加到21個。在撒哈拉沙漠以南非洲，近5年俄國進口武器占30%，次為中國20%，法國、美國分別只占9.5%和5.4%。

相較俄國用武器與內亂頻繁的非洲國家打交道，歐盟則用經濟援助。歐盟27個成員國合計是全球最大的ODA（Official Development Assistance，政府開發援助）來源，而根據歐盟統計，從2007到2022年歐盟國家ODA流向非洲共超過27兆歐元，是流向亞洲18兆歐元的1.5倍。

根據華府線上媒體平台Devex上週五披露的歐盟內部文件，歐盟官員正在檢討對非洲的金援能否帶來真友誼，包括考慮將資金計畫更緊密地與「共同價值和願景」連結，以免「真金換絕情」。

但歐洲國家在二次世界大戰前對非洲的長期殖民歷史，向來是俄國在非洲進行外交時很好運用的素材，這次拉夫羅夫出訪也不例外。根據路透社報導，他在烏干達批評西方的強勢時說：「我相信世上多數國家都不想要回到殖民時代。」

多數非洲國家仍深陷經濟和制度發展不足的困境，面對東西強權的拉攏，非洲人民並不顯得興奮，或許更像幾內亞作家莫內南波（Tierno Monenembo）告訴德國之聲（Deutsche Welle）的話：「富拉尼人（非洲游牧民族）有句諺語說：雞群不需要討論屠刀的價格。」意思是刀在誰手裡，誰就能主宰雞群的命運。（編輯：黃自強）1110728