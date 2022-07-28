群創第2季每股虧0.45元 第3季面板價格恐續跌

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（中央社記者潘智義台北28日電）受俄烏戰爭、中國封控影響，面板廠群創光電今天公布，第2季合併營收新台幣579億元，營業淨損57億元，稅後淨損47億元，基本每股損失0.45元；預期第3季面板價格仍有續跌壓力。

群創透過新聞稿指出，第2季折舊及攤銷為83億元，資本支出為60億元；整體出貨面積652萬平方公尺，較第1季減少1.6%，液晶面板售價為每平方公尺296元美元。第2季中小尺寸面板營收為117億元，較第1季增加1.2%；第2季中小尺寸面板合併出貨面積82.08萬平方公尺，較第1季增加19.1%。

第2季營收以產品應用別區分，群創說明，可攜式電腦為28%、手機及商用產品為30%、桌上型螢幕12%、電視為30%；以產品尺寸別區分，10吋以下為21%、10到20吋為35%、20到30吋為16%、30到40吋為5%、40吋以上為23%。

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回顧2022年第2季，群創表示，由於俄烏戰爭、中國部份城市進行疫情靜態管理、全球通膨以及美國升息等因素，使全球經濟及市場需求均受到影響，面板需求及價格遭遇逆風，導致公司第2季單季營收較上季衰退17.1%。

展望2022年第3季，群創指出，外在變數對經濟前景及終端需求的影響程度尚不明朗，將密切關注市場變化，同時視情況調整產能利用率；將加速推展非顯示應用領域的產品開發，並提升高附加價值產品營收比重，以抵禦景氣下行時的波動影響，並維持營運及財務狀況穩健。（編輯：趙蔚蘭）1110728