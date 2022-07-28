友達：景氣下行急又大 資本支出減2成新廠暫停動工

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（中央社記者潘智義台北28日電）面板廠友達光電董事長彭双浪今天在線上法人說明會表示，景氣下行又急又大，除降低庫存、產能利用率，開拓現金流3大措施，今年資本支出減2成，后里新廠延後動工。

彭双浪指出，為因應景氣下行，今年資本支出從原訂的新台幣450億減至360億元，主要就是尚未動工的后里新廠推遲動工，將視市場狀況再決定動工時間。

對於第2季虧損，他解釋，第2季因總體經濟的不利因素干擾，出現虧損，雖然嚴控庫存，但接下來仍會保持更有彈性的現金流；客戶的需求下降速度太快，短時間內訂單跟不上來，在供過於求、面板價格下跌情況下，預期下半年旺季需求依然偏低。

他直言，以往的景氣下行只因產業過度集中，仍可透過調降產能利用率等方式有效因應，今年的景氣下行卻是面板產業以外的因素，從俄烏戰爭引發物價高漲，通膨壓力上升，到各國央行升息抑制通膨，不利經濟成長。

他說，進入第3季旺季，品牌商拉貨依然保守，即因對經濟前景的不明朗所致，塞港、庫存高、終端市場需求下降，加上中國面板廠又有極高的庫存，大環境造成面板各類應用的需求都下降。

不過，他強調，在面板各類應用下降的同時，汽車應用卻走出先前缺料的困境，尤其在電動車、自駕車帶動下，看好中長期市場成長潛力。

除了俄烏戰爭，彭双浪認為，中國對華東的封控清零措施影響很大，對昆山、蘇州廠造成衝擊，雖然經過5、6月慢慢恢復，但終端市場疲弱，第2季營運仍無法達標。

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彭双浪坦言，俄烏戰爭短期難停，通膨壓力也會持續一段時間，美國消費者物價指數（CPI）年增率大幅上揚，創40年新高，食物、能源價格維持高檔，造成終端消費市場用於購買3C產品的可支配費用大減。

他說，全球經濟、面板產業都遇到逆風，會做好現金管理，健全財務體質，穩定營運，做好中長期的雙軸轉型，例如轉投資擁有次世代面板微發光二極體技術的錼創即將上市，有利投入產業的家數增加，降低成本，加速帶動次世代面板市場；加上轉投資其他產業，友達未來將不再只是面板廠。（編輯：楊蘭軒）1110728