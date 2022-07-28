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美國前進黨稱已是第3大黨 台裔楊安澤號召排除政治極端

2022/7/28 16:43（7/28 17:12 更新）
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曾爭取代表民主黨參選紐約市長與美國總統的台灣移民後裔楊安澤（前中）27日宣布與前共和黨人、民主黨人和無黨派人士合組「前進黨」。圖為楊安澤去年6月初選落敗後在紐約發表演說，妻子盧艾玲（右）在旁陪伴。（中央社檔案照片）
曾爭取代表民主黨參選紐約市長與美國總統的台灣移民後裔楊安澤（前中）27日宣布與前共和黨人、民主黨人和無黨派人士合組「前進黨」。圖為楊安澤去年6月初選落敗後在紐約發表演說，妻子盧艾玲（右）在旁陪伴。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）曾爭取代表民主黨參選紐約市長與美國總統的台灣移民後裔楊安澤今天宣布，他已與前共和黨人、民主黨人和無黨派人士合組「前進黨」（Forward Party）。

「國會山莊報」（The Hill）報導，最初於去年10月成立的「前進黨」，現在是由3個組織合併的政黨，分別是楊安澤

楊安澤小檔案

生日：1975年1月13日

出生地：美國紐約

  • 曾任律師、科技業高階主管，在紐約成立非營利機構「為美國創業」。
  • 雙親1960年代從台灣移民到美國。
  • 競選2020年美國總統，是首位參選的台裔美國人，主要政見包括推行成年人的無條件基本收入；後因初選結果不理想宣布退出。
  • 2021年1月13日宣布以民主黨員身分參選紐約市長。
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（Andrew Yang）的「前進黨」、以川普時代白宮官員泰勒（Miles Taylor）為首的前共和黨人組成的「美國復興運動」（Renew America Movement），以及由民主黨人、無黨派人士和共和黨人組成，由前聯邦參議員喬里（David Jolly）創立的「服務美國運動」（Serve America Movement）。

前進黨領袖宣稱這是美國第3大黨，可排除政治極端現象、追求共識，在官網刊出的口號是「不傾左，不偏右，往前進」（Not Left. Not Right. Forward）。

去年10月脫離民主黨的楊安澤，宣布合組前進黨時也呼應類似想法。他寫道：「我知道國家需要新種類的政黨，協助重新調整政治，扭轉撕裂我國的極化現象。」

在「華盛頓郵報」今天刊出的專欄文章中，楊安澤、喬里與新澤西州共和黨前州長惠特曼（Christine Todd Whitman）說，前進黨可以把美國人團結起來。

他們寫道：「美國亟需新的政黨，一個可以反映大多數溫和且理性選民想法的政黨。」

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路透社報導，政黨領袖今年秋天將在20多座城市舉行一系列活動，推廣他們的政綱並拉攏民眾支持。他們9月24日將在休士頓舉行正式成立活動，明年夏天將在美國大城舉行前進黨的首場全國大會。

這個新政黨政綱的兩大主軸，是「振興公平且繁榮的經濟」以及「讓美國人在選舉時有更多選擇、對能運作的政府更有信心、對我們的未來有更多發言權」。（譯者：張曉雯/核稿：陳政一）1110728

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