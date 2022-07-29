裴洛西若訪台 分析：中美恐出現軍事對峙

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（中央社記者侯姿瑩新加坡29日專電）對於美國聯邦眾院議長裴洛西計劃訪台，中方不斷放話威脅。學者分析，若裴洛西訪台，可能會出現中美軍事對峙的情況；如果取消訪台，恐影響美國在台灣議題上的國際可信度。

美中競爭加劇之際，近期傳出 裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日，82歲 學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學） 經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）計劃訪台，中方不斷放話威脅，台海情勢格外受到關注。台灣議題也是美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平昨天通話的重點之一。

這是拜登上台以來，第5度與習近平通話。習近平要求美方恪守「一中原則」和中美三個聯合公報，「玩火必自焚」；拜登則強調美國政策不變，強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定。

新加坡南洋理工大學國際關係學院副教授李明江接受中央社記者訪問時表示，從中方會後發布訊息看來，習近平在台灣議題上著墨許多，態度強硬，目的就是向美方表明，「在台灣問題上，北京不可能有任何讓步」，這些話跟美國眾議院議長可能訪台是有關的。

外電報導，部分專家擔心，在美中關係緊張之際，裴洛西訪台可能引發一場重大危機，甚至是意外衝突。但也有專家不認為美中會因此面臨災禍。

對於裴洛西是否仍會訪台，李明江表示，目前「很難預測」，但很有可能的是，美國行政部門會私下向裴洛西進一步強調訪台風險及負面影響，拜習通話後，可能會看到美國行政部門與國會之間有更多「政治溝通」。

就他看來，如果裴洛西決定不訪台，必須找到體面的理由，且一但取消訪台，也會影響美國在台灣議題上的國際可信度，這不僅對美國行政部門、國會及裴洛西本人都是考驗，甚至是困境。

若裴洛西依計畫訪台，李明江預期，中國可能會有比較激烈的反應，例如可能出現美中之間保持一定距離的「軍事對峙」，最後結果可能對台灣更不好。

他認為，不至於出現砲火的情況，但中國很可能會利用這個機會，「在很大程度上打破兩岸安全攻防的現狀」，進一步壓縮台灣防務空間。

據白宮會後發布紀要，除了台灣議題，拜登、習近平也討論了對美中關係重要的廣泛議題，以及其他區域與全球議題，並交付各自團隊跟進會談內容，特別是有關氣候變遷與健康安全的部分。

李明江觀察，拜登與習近平這次通話，整體上對美中關係有一定程度的穩定作用，雖然不能從根本上改變雙邊關係的戰略態勢，「但至少會有一點穩定效果」。

他分析，與前幾次拜習通話相比，這次「顯得更積極一點」，雖然在美中關係長期存在的問題上，美中領導人無法縮小雙邊差距，但兩人在這次通話上，比較明顯強調要在一些領域合作，並指示雙邊團隊跟進；兩人也同意安排面對面會談。

在台灣議題上，拜登向中方表示美國政策沒有改變，且強調美國反對任何一方單方面改變兩岸現狀。李明江認為，上述都是這次通話較為積極的部分。

另一方面，「海峽時報」（The Straits Times）引述華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）亞太安全事務專家克羅寧（Patrick Cronin）表示，美中雙方仍對「一中政策」的界線有不同見解。

他認為，拜登政府將保持冷靜並持續採行投資、結盟（align）及競爭的全面戰略，而北京必須找到有創意或甚至是「危險的新方法」來表達不滿；所謂的「合作對抗」目前是對抗多過於合作。（編輯：黃自強）1110729