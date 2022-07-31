裴洛西亞洲行啟程首站新加坡 官方新聞稿未提台灣

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天率領國會代表團前往印太地區，將走訪新加坡、馬來西亞、南韓和日本。官方網站發布的新聞稿，並未提到台灣。

美國眾議院議長網站（speaker.gov）最新消息稱，裴洛西此行的重點在於印太地區的共同安全、經濟夥伴關係和民主施政。

裴洛西表示：「今天，我們的國會代表團前往印太地區，以重申美國對該地區盟邦和朋友堅定不移的承諾。在新加坡、馬來西亞、南韓和日本，我們的代表團將舉行高層級會議，討論如何進一步推進我們的共同利益和價值觀，包括和平與安全、經濟成長和貿易、COVID-19疫情、氣候危機、人權和民主施政。」

她又說：「在拜登總統強有力領導下，美國堅定致力於在這個地區進行明智的戰略性接觸，且理解自由和繁榮的印度-太平洋地區對我國和全球的繁榮至關重要。」

裴洛西說：「在夏威夷停留加油時，我們很榮幸聽取了美國印太司令部（USINDOPACOM）領導層的簡報，並參觀珍珠港紀念館和亞利桑那號戰艦（USS Arizona）。代表團成員向在珍珠港殘酷攻擊中喪生的英勇軍人表示敬意。在我們的旅程中，我們將繼續向勇敢的駐外美軍表達國會和國家的無盡感激，他們的付出使這個地區和世界更加穩定和安全。」

亞利桑那號戰艦於1941年12月7日在珍珠港遭日本軍機擊沉，沉艦上方水面目前建有一座戰爭紀念館。

裴洛西還說：「身為議長，我很榮幸率領這群傑出的成員，其中包括幾個委員會和小組委員會的主席，這些委員會管轄和倡導強大的美國-亞太地區夥伴關係。我們期待進行富有成效的會議，繼續為國會的工作提供訊息，以推進我們的價值觀和利益，並強化我們在這個地區的夥伴關係。」

這次出訪的代表團成員皆為民主黨籍，還包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、眾議院歲計委員會副主席戴貝尼（Suzan DelBene）、眾議院情報委員會成員、監督暨改革委員會經濟暨消費政策小組委員會主席克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、眾議院軍事委員會和外委會成員金安迪（Andy Kim）。

新加坡外交部證實裴洛西的代表團將於8月1日至2日訪問當地，期間將與總統哈莉瑪（Halimah Yacob）和總理李顯龍會面。

連日來，中國不斷警告裴洛西不得訪台，令她此行在國際間備受關注。解放軍空軍發言人申進科今天在新聞發布會上發出最新的警告，宣稱解放軍空軍有意志、信心和能力，捍衛國家主權和領土完整。他強調：「捍衛祖國的大好河山，是人民空軍的神聖使命。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110731