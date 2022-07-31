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裴洛西擬訪台 中國學者：不主張過度反應

2022/7/31 13:08
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（中央社台北31日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西的亞洲行可能包含台灣，中國中美問題專家朱鋒則認為，在拜習通話後，目前看來裴洛西到訪台灣的可能性不大，同時強調，「不主張中方過度反應」，以免擦槍走火。

港媒明報報導，中美問題專家、南京大學國際關係學院執行院長朱鋒受訪時說，在中方密集表態、美中元首通話之後，目前看來裴洛西（Nancy Pelosi）訪台可能性不大。

朱鋒指出，美國11月中期選舉將至，裴洛西本欲透過訪台爭取選票，但事態走向說明她把亞太安全當籌碼，將個人政治利益變成「一場豪賭」。

朱鋒表示，雖說這造成中美軍事緊張，不過他也強調「不主張中方過度反應」，以免擦槍走火。

他強調，透過近日輿論戰、媒體戰，「連美國的前總統都發聲了」，中方威懾其勿訪台的目的已經達到。

裴洛西是否會訪台，引發美國與中國間的言詞交鋒，也使外界日益猜測。美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平28日通話，這通熱線是在裴洛西是否會訪台的熱門議題之下展開，台海議題也成為熱線的重點。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110731

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