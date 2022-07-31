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裴洛西亞洲行8/1抵新加坡 將拜會李顯龍哈莉瑪

2022/7/31 17:36（7/31 17:41 更新）
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（中央社台北31日專電）美國聯邦眾議院議長裴洛西率領國會代表團訪問亞洲，包括新加坡、馬來西亞、韓國及日本。新加坡外交部今天表示，裴洛西將於8月1日至2日訪星，期間將拜會總理李顯龍、總統哈莉瑪等人。

裴洛西（Nancy Pelosi）這次亞洲行是否訪問台灣引發高度關注。裴洛西辦公室今天公布訪問行程指出，國會代表團前往印太地區訪問，包括訪問新加坡、馬來西亞、韓國和日本；此行聚焦印太地區安全、經濟夥伴關係和民主治理。

裴洛西也推文說，率領國會代表團訪問印太地區，為了重申美國對區域盟友及朋友的堅定承諾。「在新加坡、馬來西亞、韓國及日本，我們將進行高階會談，討論我們如何能推進共享利益與價值」。

新加坡外交部發言人回覆中央社記者詢問表示，由裴洛西率領的美國國會代表團將於8月1日至2日訪問新加坡。

發言人指出，訪團停留新加坡期間將拜會新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob），並將與多名內閣部長會面。

裴洛西訪星期間也將出席新加坡美國商會舉辦的酒會。（編輯：林憬屏）1110731

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