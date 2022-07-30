裴洛西擬到訪 CNN：台灣低調應對

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（中央社台北30日綜合外電報導）有關美國眾議院議長裴洛西計畫訪問台灣的報導，引發美國與中國間的言詞交鋒，也使外界日益猜測，中國對此行將有何反應。至於身處此事核心的台灣則相對低調許多，一般民眾也不是很憂心中國的威脅。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，蔡英文總統個人和總統府迄未對裴洛西（Nancy Pelosi）可能到訪發表任何談話。唯有行政院長蘇貞昌27日表示：「我們非常感謝裴洛西議長，長年以來對於台灣非常支持與友善，我們對於任何國外友好貴賓來往都非常歡迎。」

分析家指出，台灣方面相對沈默是因為情況棘手。一方面台灣仰仗美國提供軍備以對抗中國的可能進犯，不能讓人以為台灣不歡迎美國最有實力政治人物之一裴洛西的支持。

專家說，但若台灣看似太過熱烈期待裴洛西到訪，又可能會激化北京的怒氣。外交部28日表示：「並沒有接獲裴洛西議長訪台的確切訊息，也沒有進一步評論。」

政治分析家表示，台灣當局保持低調的原因之一在於，若是裴洛西訪台確實成行，這麼做將有助於台灣規避責難，也就是中國比較可能怪罪美國而非台灣。

任職澳洲國立大學台灣研究計畫的政治學者宋文笛說：「保持低調以避免讓人以為台灣積極鼓勵裴洛西到訪，符合台灣政府的利益。」

他說：「如果台灣保持沈默，那麼裴洛西到訪就可能被解讀為美方或裴洛西的決定。」

「但若台灣公開呼籲裴洛西訪台，中國就會將此指為台灣的陰謀。至於日本、韓國甚至澳洲等區域內各國若是覺得台灣憑空主動製造問題，也可能對台灣沒有那麼同情。」

不過這也可能只是台灣相對沈默的原因之一。台灣「破土雜誌」創辦人丘琦欣指出，台灣人民大致上不太擔心裴洛西到訪的可能後果，因為中國以往就曾發出類似威脅。

丘琦欣表示，中國威脅的頻率之高，有如背景雜音，所以台灣人民實際上並不真的把裴洛西到訪的後果看得那麼嚴重。（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1110730