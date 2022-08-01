會晤裴洛西 李顯龍：美中關係穩定對區域安全重要

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（中央社記者侯姿瑩新加坡1日專電）美國眾議院議長裴洛西率領國會代表團訪問亞洲，今天抵達新加坡並拜會星國總理李顯龍。新加坡外交部表示，李顯龍與訪團討論區域情勢，並強調美中關係穩定對區域和平安全的重要。

新加坡外交部下午發布新聞稿表示，由 裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日，82歲 學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學） 經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 率領的美國國會代表團於今明兩天訪問新加坡，訪團於今天稍早拜會總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）等人。

星國外交部表示，李顯龍與訪團在會中針對重要國際及區域情勢交換意見，包括俄烏戰爭、兩岸關係及氣候變遷等議題。李顯龍也強調美中關係穩定對區域和平、安全的重要。

另外，李顯龍與訪團重申新加坡與美國多面向的深度夥伴關係，包括防衛、安全及經濟領域的強健合作，並討論藉由像是「印太經濟架構」等計畫深化美國與區域接觸互動的方式。

外交部指出，訪團也與新加坡副總理兼財政部長黃循財、國務資政兼國家安全統籌部長張志賢、國務資政兼社會政策統籌部長尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）會面。

此外，裴洛西預計今天下午出席新加坡美國商會在香格里拉飯店舉辦的酒會。

美中競爭加劇之際，近期傳出裴洛西（Nancy Pelosi）計劃訪台，中方不斷放話威脅，台灣海峽情勢格外引發關注。

裴洛西辦公室昨天公布訪問行程指出，國會代表團前往印太地區訪問，包括訪問新加坡、馬來西亞、南韓和日本。此行聚焦印太地區安全、經濟夥伴關係和民主治理。

訪團結束首站新加坡行程後，預計將造訪馬來西亞。雖然裴洛西公開行程未列入台灣，但前美國國防官員唐安竹（Drew Thompson）預期，訪團可能會在訪問馬來西亞之後，以非正式方式中途停留台灣。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）也推論，裴洛西可能在訪問馬來西亞後前往台灣，時間可能是2日晚間或3日上午。（編輯：黃自強）1110801

美國眾議院議長裴洛西（左）率領國會代表團訪問亞洲，1日抵達新加坡並拜會星國總統哈莉瑪（Halimah Yacob）。（新加坡通訊及新聞部提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年8月1日