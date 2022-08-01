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外媒：裴洛西明早抵馬來西亞 僅待數小時

2022/8/1 16:40
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（中央社台北1日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今起展開亞洲行，首站在新加坡進行訪問及商會活動，馬來西亞媒體報導她將在明早抵達馬國，並透露僅待數小時且不確定是否會過夜。

新加坡外交部日前證實，裴洛西（Nancy Pelosi）今、明兩天訪星，期間將與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）及多位內閣成員會晤。裴洛西今天下午預定出席新加坡美國商會活動致詞；除此之外，外界對裴洛西其餘行程細節所知有限。

據馬國華文媒體「中國報」今天報導，吉隆坡是裴洛西此行第2站，預計明早抵達馬國。馬國官方迄今未透露相關行程。

報導指出，根據熟悉行程的知情人士表示，裴洛西在馬國預計只會短暫停留數小時，而且行程非常匆忙；拒絕透露裴洛西是否會在吉隆坡過夜。

裴洛西是否訪台受到高度關注，「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）推論，她可能在訪問馬來西亞後前往台灣，時間可能是2日晚間或3日上午。

此外，韓國國會議長金振杓（Kim Jin-pyo）辦公室今天表示，金振杓和裴洛西預定4日上午會談，會後將舉行聯合記者會，之後將共進午餐。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110801

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