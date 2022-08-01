裴洛西是否來台 中國官媒羅列「突降」可能

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（中央社台北1日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西率領國會代表團展開亞洲行，公開行程未列入台灣。中國官媒直指，仍可能突訪台灣，有默契地以軍機臨時故障理由「突降」，中方對此必須有所防範。

環球時報1日刊載文章，內容作出上述表示。

中國社科院美國問題研究專家呂祥接受環球時報訪問時表示，裴洛西（Nancy Pelosi）辦公室對外發出公開行程是在其從夏威夷啟程時發布，這應該是最終決定。

他認為，裴洛西可在訪問途中以軍機臨時機械故障之類的理由突降台灣，不過這是以欺騙手段落地台灣，後果同樣嚴重。

呂祥說，裴洛西的包機由軍方提供，需要美國五角大廈配合，「也就是說，裴洛西和拜登之間需要有默契才能完成這種突降」，這種可能性不是特別大，但是中方對此仍必須有所防範。

復旦大學網絡空間國際治理研究基地主任沈逸7月31日在微博上分析，裴洛西包機從夏威夷起飛，航線上中途島、威克島、馬紹爾群島等清晰可見，按照日程是往新加坡方向，「這波方向上要加塞竄訪台灣的動作夠嗆」。

沈逸指出，加入訪台行程的第2個風險點應是在結束新加坡、馬來西亞訪問，北飛前往韓國、日本時，中間會經過台灣周邊空域。第3個風險點是放在日本、韓國訪問結束後，在返回時「加戲」；第4個推論是「換人」，也就是不由裴洛西親自抵台，「縮水竄訪」。

裴洛西（Nancy Pelosi）辦公室7月31日發布公開訊息指出，這趟亞洲行訪問國家包括新加坡、馬來西亞、韓國及日本，未提及台灣。裴洛西將於8月1日至2日訪問新加坡，期間將拜會總理李顯龍、總統哈莉瑪等人。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110801