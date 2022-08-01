綠委：中共軍事威脅裴洛西 粗暴不文明

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（中央社記者王揚宇台北1日電）美國眾議院議長裴洛西亞洲行是否訪台引發關切；民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀今天指出，中共軍事威脅裴洛西可能的訪台行程，顯示中共對民主政治的不理解與不尊重，在外交上，更是非常粗暴、不文明的行動。

裴洛西（Nancy Pelosi）稍早透過辦公室公布亞洲行程，宣布她將率領由5名民主黨眾議員組成的國會代表團訪問新加坡、馬來西亞、韓國及日本，外界關注她訪問台灣的可能性。

林靜儀今天召開輿情回應記者會，她答覆媒體詢問裴洛西亞洲行相關議題時指出，中共對裴洛西可能訪台做出軍事威脅，可見中共對民主制度毫無尊重，對於人民擁有決策權也毫無概念，而且在外交工作上，更是非常粗暴、沒有文明的行動。

林靜儀指出，中共這種行為，會讓更多民主國家認為中共不是一個可以用民主制度或友善方式來對待的國家，也對區域安全造成威脅。

民進黨立委王定宇透過媒體群組發布影片指出，裴洛西如果造訪台灣，不管停留時間的長短、採取哪種形式，都有重大意義，用任何貶抑、快閃等形容詞，只是為了降低裴洛西訪台的重要性。（編輯：郭無患）1110801