免費營養午餐 蔡其昌：在乎小孩為施政要點

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌提出營養午餐免費，台中市政府建議可由他在立法院提案規劃。蔡其昌今天表示，因為在乎兒童，這是他的施政重點。

蔡其昌提出營養午餐免費政見，台中市議會1日召開定期會討論時，國民黨籍市議員表示，營養午餐免費可由中央統一補助，中市府則認為，地方稅收均提交中央，建議可由蔡其昌在中央提案，市府評估預算研議。

蔡其昌今天出席陽光棒球夏令營開幕式，會後他接受媒體聯訪，對於台中市國中小的營養午餐是否全面免費，他表示，每個縣市都有施政主張，施政也有輕重緩急，市長盧秀燕的輕重不是在小孩身上，而他重視小孩，這是兩者之間差別。

蔡其昌指出，很多議員長期在議會主張推動免費營養午餐，4年來市府沒有理會。但他認為幫助年輕人養孩子，年輕人才願意生養，加上現在營養午餐的菜色普遍被家長詬病，如果他當市長，就是照顧孩子，讓他們有更好的營養午餐食用。

蔡其昌說，免費營養午餐是他的施政重點，市府現在又要轉移給中央，4年來什麼事情都推給中央，自己又不跟中央維持好關係，很多建設經費要市長努力去爭取，不是推給中央、立委，這不是台中市民之福。

台中市政府教育局透過文字稿回應，免費營養午餐由中央全數補助是市議會專案報告中，部分市議員的建議主張，市府尊重民意代表的建言，也歡迎各界參與討論。

教育局說明，台中市對學生午餐補助政策挹注經費已是六都第一，111年預算逾新台幣10億元，學生午餐全數免費涉及預算編列及財源籌措，教育局將審慎研議、評估。（編輯：黃世雅）1110802