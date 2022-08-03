裴洛西訪台 分析：支持朋友盼亞洲盟友對美有信心

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（中央社記者侯姿瑩新加坡3日專電）美國聯邦眾議院議長裴洛西率團訪問台灣，學者分析，裴洛西堅持訪台符合目前美國政治圈對中態度，也展現美國對朋友的支持且不畏中國壓力，希望其他亞洲盟友對美承諾更有信心。

裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團展開亞洲行，在中國不斷威脅放話聲中，訪團昨晚搭乘專機由馬來西亞飛抵台北，吸引全球關注。新加坡聯合早報、「海峽時報」（The Straits Times）等媒體都以頭版報導。

裴洛西今天上午先拜會立法院朝野黨團，隨後在總統府接受總統蔡英文授勳並與蔡總統閉門會談；下午接著到「國家人權博物館」，與台灣非政府組織工作者李明哲、銅鑼灣書店老闆林榮基、中國民運人士吾爾開希等人會面。訪團今天傍晚搭機離台飛往韓國，結束約19個小時的旋風式訪問。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎接受中央社記者訪問時表示，裴洛西訪台展現「美國對朋友的支持」，也代表美國不畏懼中國壓力，期盼亞洲其他盟友及夥伴對美國的承諾更有信心。

另一方面，新加坡南洋理工大學國際關係學院副教授李明江分析，裴洛西向來在價值觀、人權議題上，採取較為積極批評中國的態度，目前美國跨黨派的政治共識都主張在高科技、供應鏈、安全等方面對中強硬。她這次訪台的決定符合目前美國政治及決策圈的對中態度。

這可能也是82歲的裴洛西以美國政治領袖身分訪台的最後一次機會，李明江說，美國年底將舉行期中選舉，民主黨恐失去多數黨地位，裴洛西可能不再擔任眾議院議長。

至於在美中競爭加劇之際，裴洛西訪台將如何影響美中關係？莊嘉穎認為，「不會有什麼衝擊」，美中關係緊張已持續一段時間，中國也一直對台施壓。在此趨勢下，就算裴洛西沒訪問台灣，緊張情勢仍會一直升溫，這趟訪問可能只是讓速度更快一點。

李明江表示，裴洛西訪台凸顯了台灣議題在美中關係的敏感性及重要性。他研判，軍事方面的衝擊可能對台灣來說是最大的；這次事件可能刺激中國進一步「加大以武促統的政策」。

裴洛西一行人昨天抵台訪問，中共解放軍隨即宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣周邊共6個海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

李明江指出，中國這3天的演習可當作是「短期的、嘗試性的對台戰略封鎖」，未來是否將這類環繞台灣的演習常態化，值得觀察。若中國決定常態化，「就表明兩岸安全關係過去長期以來存在的現狀被打破了」，這對台灣安全形勢是不小的考驗。

他預估，美國、日本對中國的舉動會有些反應，主要是外交、政治上的批評，美國也可能會象徵性地把軍事資產往台灣附近海域調動。

莊嘉穎認為，中共造成區域緊張情勢升溫已是趨勢，這次的軍演只是下一步。美、日會以中國的行為盡量做出適度、對稱的反應，前提是希望不要進一步升溫。

對於裴洛西訪台，中國除了宣布將在台灣周邊展開軍演恫嚇，還陸續宣布暫停多項台灣產品進口。莊嘉穎表示，中國能使用的工具差不多就是這些，另外還有資訊戰、駭客入侵等。

他指出，中國對台持續恐嚇、施壓，久而久之效益其實會一直減弱。（編輯：黃自強）1110803