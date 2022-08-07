裴洛西訪台 印度學者：可從台灣身上學習3件事

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（中央社記者林行健新德里7日專電）美國聯邦眾議院議長裴洛西日前訪台，區域緊張形勢因北京強烈反應進一步升高，印度一名外交政策學者在媒體發表文章，點出了印度在裴洛西訪台事件上，可從台灣身上學到的3件事。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日率團訪台，北京除宣布停止進口台灣多項產品之外，還於4日起在台灣周邊6處海空域舉行實彈演習，引起國際關注，擔心發生擦槍走火情事。

印度尼赫魯大學（JNU）國際問題研究院副教授賈可布（Happymon Jacob）6日在「印度人報」（The Hindu）發表評論文章說，新德里可從台灣形勢的變化學到3件事。

賈可布說，第一是印度應在邊界爭議上，就主權立場向中國畫出明確紅線，因為底線不明會給中國步步進逼的機會。

他說，第二是印度不需走綏靖主義路線，因為這在短期內或許會有效果，但長遠來看恐怕適得其反；台灣這次原可婉拒或低調處理裴洛西來訪，但卻沒有這樣做，因為台灣知道，綏靖主義無法讓北京停止侵逼。

賈可布說，第三是印度不需為了經貿關係而對中國忍氣吞聲，以台灣為例，台灣並沒有因緊密的跨海峽貿易而向中國退讓。

這篇評論文章提到，在印中邊界糾紛解決之前，印度政府不應該允許中國官員來訪，不必為了顧及北京的感受而不跟台灣來往，也不應為討好北京，而在「四方安全對話」（Quad）的事務上選擇低調。

文章舉出印度自2017年開始就沒有跟台灣進行國會議員互訪為例說，「在中國非法占據印度領土且試圖占領更多的情況下，何必尊重中國對台灣或西藏的政治敏感性？」

賈可布表示，台灣只有2300萬人口，卻敢於挺身對抗軍事與經濟實力強大的中國，印度作為擁有核子武器以及140萬兵力的國家，在邊界爭端上不應忌憚中國而躊躇不前。

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另方面，印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）也在印度「週日衛報」（Sunday Guardian）撰文說，中國內部一致認為台灣是中國不可分割的一部分，但對於以武力或和平手段完成統一，則尚無共識。

夏海娜認為，北京迄今尚未對台動武，除了顧忌美國在區域內的軍事部署以及成本考量之外，中國菁英分子對武統的不認同，也是背後重要原因之一。（編輯：林憬屏）1110807