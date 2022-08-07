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印度美國10月聯合軍演 地點距中印實際控制線約95公里
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印度美國10月聯合軍演 地點距中印實際控制線約95公里

2022/8/7 18:27（8/7 19:46 更新）
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印度媒體報導，美國與印度將於10月展開為期半個月的聯合軍事演習。圖為2015年舉行的「戰爭實踐」演習。（圖取自facebook.com/yudhabhyas）
印度媒體報導，美國與印度將於10月展開為期半個月的聯合軍事演習。圖為2015年舉行的「戰爭實踐」演習。（圖取自facebook.com/yudhabhyas）
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（中央社記者林行健新德里7日專電）印度媒體Republic World今天報導，美國與印度將於10月展開為期半個月的聯合軍事演習，地點距中國印度邊界的實際控制線（LAC）不到100公里。

報導引述印度國防及軍事官員說，這場名為「戰爭實踐」（Yudh Abhyas）的演習將於10月14日至31日在喜馬拉雅山區北阿坎德省（Uttarakhand）海拔2800公尺的奧利（Auli）舉行。

奧利距中印實際控制線（LAC）大約只有95公里。

這將是印度與美國第18次舉行「戰爭實踐」系列演習，旨在加強兩國陸軍的相互瞭解與協同作戰能力。

「戰爭實踐」演習是於2002年初登場，首3屆在印度舉行，之後由美國及印度輪流擔任舉辦；上屆「戰爭實踐」演習是於2021年10月在美國的阿拉斯加舉行，逾300名美國陸軍士兵及350名印度步兵參與。

2020年6月，中印度士兵於在加萬谷（Galwan Valley）發生流血衝突，印度方面有21名士兵死亡，中方則未公布相關數字。爆發衝突迄今，印度與中國已舉行16輪軍事談判，但仍有諸多問題懸而未決，兩國關係正處於低谷。

新德里多次指控中國在實際控制線沿線修建村莊、軍營、道路、5G網路等基礎設施，改變邊界現狀並進行擴張。這樣的背景使得「戰爭實踐」演習在自2020年來格外受到關注。

台灣海峽的緊張局勢最近因中國的軍事動作而升高，本屆的「戰爭實踐」演習的規模、訓練項目以及是否有實彈演練，都將是外界觀察焦點。（編輯：黃自強）1110807

這場「戰爭實踐」演習將於10月14日至31日在喜馬拉雅山區北阿坎德省（Uttarakhand）海拔2800公尺的奧利（Auli）舉行。（中央社製圖）
這場「戰爭實踐」演習將於10月14日至31日在喜馬拉雅山區北阿坎德省（Uttarakhand）海拔2800公尺的奧利（Auli）舉行。（中央社製圖）
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