印度大規模搜索中國廠商 調查是否涉及洗錢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里5日專電）印度News18電視台今天報導，印度執法局今天在40多個地點搜索中國廠商與公司，包括手機大廠Vivo等，調查這些公司是否從事洗錢活動。

報導稱，搜索地點分布在比哈（Bihar）、加爾克漢德（Jharkhand）、北方（Uttar Pradesh）、喜馬偕爾（Himachal Pradesh）、馬德雅（Madhya Pradesh）、旁遮普（Punjab）和哈雅納（Haryana）等省。

截至印度時間今天中午，搜查行動仍在進行中。

印度科技部、內政部與公司事務部近月來密切監控中國廠商及公司是否涉及洗錢，這波搜索行動主要是調查這些公司是否違反「避免洗錢法」（PMLA）。

自從2020年印度與中國爆發流血邊境衝突之後，印度政府即嚴密監控中國相關企業在印度的投資、金錢流向、稅務及營運。

今年4月30日，印度執法局（Enforcement Directorate）一度從印度小米公司的印度銀行帳戶查扣7億2500萬美元的「不法對外匯款」；2月間，華為位於印度的多處據點也因被指控逃稅而遭搜索。

此外，印度政府已因資安理由禁用逾300個中國手機應用程式，包括TikTok、ES檔案瀏覽器（ES File Explorer）等。（編輯：陳惠珍）1110705