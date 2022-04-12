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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭15/300

美國印度2+2對話 同意深化防衛夥伴關係

2022/4/12 14:08（4/12 14:25 更新）
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印度國防部長辛赫（左起）、外交部長蘇杰生與美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀於美東時間11日下午在華府舉行2+2部長級對話。（圖取自twitter.com/DrSJaishankar）
印度國防部長辛赫（左起）、外交部長蘇杰生與美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀於美東時間11日下午在華府舉行2+2部長級對話。（圖取自twitter.com/DrSJaishankar）
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（中央社記者林行健新德里12日專電）印度與美國外交及國防首長稍早在華府舉行2+2部長級對話，根據會後的聯合聲明，兩國願深化防衛夥伴關係及參與彼此的防衛供應鏈。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）與國防部長辛赫（Rajnath Singh）之前抵達美國華府，美東時間11日下午與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行第4屆印度美國2+2部長級對話。

根據印度外交部公布的聯合聲明，他們檢視兩國因應烏克蘭人道危機的努力，並評估戰事對邊界的影響。

聯合聲明呼籲立即終止戰火、譴責平民的死亡；這段內容雖然沒有點名任何國家，但明顯是指俄羅斯在侵犯烏克蘭時所作的殘殺平民行為。

俄羅斯軍隊2月24日入侵烏克蘭，造成超過450萬烏克蘭民眾到國外躲避戰火，國內流離失所者至少700萬人。

在國防及安全議題上，印度與美國重申願深化先進且全面的防衛夥伴關係，以利兩國軍隊在各方面都密切合作，特別是在太空、人工智慧及網路等新領域。

聯合聲明透露，兩國今年將舉辦首次的防衛太空對話（Defense Space Dialogue）、人工智慧對話（AI Dialogue），以及第2屆的防衛網路對話（Defense Cyber Dialogue）。

兩國也同意加強即時情報交換工作，並稱彼此在對方部隊中安排聯絡官，有助整合各軍種合作。

在印度高度依賴俄羅斯販售軍事設備與提供軍事技術之際，4位部長表示雙方正探索進一步參與對方防衛供應鏈及共同製造、發展先進系統的方法。

他們再次確認對維護印度太平洋「自由及開放」的承諾，強調所有國家的主權與領土完整均需受到尊重，每一個國家都不應受到軍事、經濟及政治的恫嚇。

印度政府遵守「一個中國政策」，因此外交部的聲明或新聞稿中幾乎不會出現台灣。但印度一位外交官先前曾向中央社記者表示，印度太平洋包括台灣海峽。

此外，兩國外交及國防部長也討論經貿、氣候變遷、清潔能源、衛生、反恐與反毒、教育及人民往來等諸多領域的合作事宜。

美國與印度具「全面戰略夥伴關係」，且同為「四方安全對話」（Quad）的成員。但印度基於與俄羅斯之間的緊密關係，因此迄今未參與制裁俄羅斯，且繼續向俄羅斯購買石油。

布林肯在會後的聯合記者會上表示，理解每一個國家都有不同的處境與需求，但美國還是希望所有盟友及夥伴不要「增購」俄羅斯的能源。

蘇杰生則回應，印度一個月向俄羅斯購買的能源，可能還不到歐洲國家一個下午向俄羅斯購買的量。他也向現場記者表示，印度在烏克蘭危機的立場是反對衝突、支持以對話與外交手段解決問題，重申印度願意為此作出貢獻。（編輯：郭中翰）1110412

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