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俄羅斯入侵烏克蘭

中印外長會晤 分析：爭取印不參與西方對俄制裁

2022/3/26 12:49（3/26 12:56 更新）
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中國外交部長王毅（左）、印度外交部長蘇杰生（右）25日在印度會晤。（圖取自twitter.com/DrSJaishankar）
中國外交部長王毅（左）、印度外交部長蘇杰生（右）25日在印度會晤。（圖取自twitter.com/DrSJaishankar）
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（中央社台北26日電）中國、印度兩國外交部長25日在印度會晤。分析指出，中、印關係因為邊境問題緊張，卻在俄烏戰爭立場上相近，中國走這趟就是為了爭取印度不參與西方對俄羅斯的制裁。

中國外交部長王毅、印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）25日在印度會晤，雙方會談長達3小時。這是中、印兩國自2020年邊境流血衝突以來最高級別官員訪問。

中國外交部官方資料指出，在中、印外長會晤上，雙方認為，恢復邊境地區和平安寧符合兩國共同利益。中、印在重大國際和地區問題上有著相同或相似立場，應努力相互理解、相互支持，為動盪不定的世界提供更多正能量。

新加坡聯合早報報導，有北京學者解讀，中、印兩國因為邊境糾紛、巴基斯坦問題顯得關係緊張，卻在俄烏戰爭上有新的共同點，王毅出訪就是為了協調印度，爭取印度不參與西方對俄國的制裁。

中國戰略與安全問題專家袁鐵成接受聯合早報訪問時表示，邊境糾紛與巴基斯坦問題是中、印關係兩大難題，短期內無解，最多是擱置。俄烏戰爭發生後，中、印關係出現新的共同點—雙方都跟俄羅斯關係不錯；也都面對美國、西方國家要求制裁俄羅斯的壓力。這些共同點為中、印改善關係創造了條件。

印度弗萊明大學（Flame University）副教授劉奇峰接受外媒德國之聲訪問時談到，中、印關係根本問題仍在邊境，中方積極佈局，包括在邊界設基地，慢慢鞏固話語權與實際掌控權；相較之下，印度的軍事硬體雖在「四方安全對話」（Quad）基礎框架下有所進展，但進度較慢。

劉奇峰認為，印度本來希望透過俄羅斯管控中國，過去1年來的轉變則是，中國也反過來盼透過俄國讓印度上談判桌。俄烏戰爭發生後，外界也看到印度對俄羅斯的支持，但是印度對俄羅斯的友善不會外溢到對中關係。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110326

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