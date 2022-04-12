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拜登1/300

拜登擬首訪亞洲 規劃5/24赴日參與四方安全對話

2022/4/12 08:24（4/12 08:52 更新）
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美國總統拜登預定5月下旬訪問日本。（圖取自facebook.com/joebiden）
美國總統拜登預定5月下旬訪問日本。（圖取自facebook.com/joebiden）
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（中央社東京12日綜合外電報導）美國總統拜登透露，為參加將在東京舉辦的「四方安全對話」（Quad）高峰會，預定5月下旬訪日。若拜登赴日成行，將會是他去年1月上任後首度出訪亞洲。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，拜登是11日與印度總理莫迪（Narendra Modi）線上會談時提及，為參加東京的「四方安全對話」高峰會，預定5月下旬訪日，「期待5月24日左右與你（莫迪）在日本相見」。

報導指出，美日兩國政府正加緊安排拜登訪日與盡快召開美國、日本、印度與澳洲的「四方安全對話」高峰會，但因澳洲即將在5月21日舉行大選，選舉結果可能會影響高峰會日程。

在稍晚美國白宮發布的美印領袖會談聲明中，只提及「四方安全對話」高峰會預定「春季後期」進行。

美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）11日在記者會上僅表示，拜登很期待訪問亞洲，但在現階段沒有其他可公開的詳情。

另外，時事通信社報導，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）預定本月18日到24日率貿易訪問團出訪日本與新加坡，並預定與日本首相岸田文雄會談。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110412

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