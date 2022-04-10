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印尼美國8月聯合軍演 14國參與規模歷來最大

2022/4/10 22:43（4/11 09:13 更新）
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圖為去年8月「嘉魯達之盾」演習，美國與印尼陸軍部隊一起行進。（安塔拉通訊社）
圖為去年8月「嘉魯達之盾」演習，美國與印尼陸軍部隊一起行進。（安塔拉通訊社）
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（中央社雅加達10日綜合外電報導）官員今天表示，印尼與美國的「嘉魯達之盾」（Garuda Shield）年度演習，今年將納入14個國家的軍隊。值此之際，中國與東南亞地區的關係正益趨緊繃。

印尼軍方表示，今年的嘉魯達之盾聯合軍演將於8月1日至4日在印尼的南蘇門答臘（South Sumatra）和東婆羅洲（East of Borneo）舉行，包括英國、澳洲、日本等14個國家將參與地面和搶灘登陸演習。

一名美國官員說，今年演習估計會有3000名軍人參與。

印尼軍方發言人艾柏特（Albert Tambunan）今天告訴法新社，這會是嘉魯達之盾2009年創始以來「最大型」的一次演習。相關單位尚未公布所有參與國家名單。

印尼和美國官員做上述宣布之前，美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）上月剛造訪雅加達。

今年擴大軍事合作，象徵美國與若干亞太國家正加強防禦聯繫，而當前附近爭議海域的氛圍正趨於緊繃。

這個地區緊鄰的南海，是北京宣稱擁有幾乎全部主權的關鍵水道，也是數個東南亞國家與中國在年度會議上的關鍵爭執點。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110410

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