中國藉烏克蘭戰爭頻拉攏鄰國 分析：徒勞無功

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（中央社台北4日電）烏克蘭戰爭強化美歐及印太同盟國家關係，中國頻頻外交出擊拉攏鄰國企圖制衡。但學者認為，周邊國家不願中國成為區域霸主，希望美國在印太繼續維持強大存在，這是中國得面對的挑戰。

雖然北京當局對於俄羅斯入侵烏克蘭不願表態，維持表象中立，但眼看著美國與歐洲及日、韓等印太盟友，因俄羅斯發動入侵而關係日益鞏固，近來便頻頻藉著邀請東協等國政要到訪，或是外長王毅出訪印度，拉攏鄰國。

香港南華早報報導，位於東京的日本國際事務研究中心（Japan Institute of International Affairs）資深研究員詹索妮亞（Monika Chansoria）表示：「備多力分的美國又再度關注與歐洲的安全關係，可說是給予北京重新調整戰略的機遇，以達成北京設定的戰略目標，尤其是針對台灣」。

報導說，雖然中國2年多前疫情爆發後，開始把重心轉向亞洲，但中國近來的外交動作頻頻，主要是因應美國在印太地區的戰略，北京視為對中國的遏制。

詹索妮亞指出：「鄰近中國周邊地區的國家隱隱感受到，中國意圖片面改變東海與南海現狀的威脅，且戒慎恐懼北京的掠奪性擴張，像是染指迫切需要發展和援助需求的較低度開發小國」。

她還說，王毅此番印度行是由中方主動提議，並未達成具體成果，而且是2年前中印兩國加萬谷（Galwan Valley）一帶爆發造成死傷的邊界衝突後，北京試圖著手塑造雙方重修舊好，卻踢到鐵板。

此外，位於東京的譚普大學（Temple University）國際事務專家查特蘭德（Benoit Hardy-Chartrand）也說，看不出來北京是否有能耐可化解「擺在眼前的攔阻」以強化中國的影響力，這些攔阻包括東協國家堅持戰略獨立自主不選邊，即將在5月就職的韓國總統尹錫悅立場親美，還有中日關係依然緊張等。

他說：「最重大的挑戰之一就是大多數國家都不樂見中國成為區域霸主，而是期盼美國在印太繼續維持強大的存在」。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）今年初調查顯示，2021年美中在東南亞競逐影響力，華府方面取得優勢。

南洋理工大學拉惹勒南國際問題研究院中國研究項目主任李明江則說：「華府與歐洲及北約就烏克蘭情勢而締結統一陣線的能力，並強化像是和澳洲、日本及印度構成的四方安全對話（QUAD），仍是中國面臨的最大挑戰。」（編輯：曹宇帆/邱國強）1110404