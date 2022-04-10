中索擬簽安全條約掀憂 美高層傳將訪索羅門群島

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）英國「金融時報」今天報導，美國白宮印太事務協調官康貝爾準備前往索羅門群島進行一趟罕見的高層訪問，凸顯華府對這個太平洋國家有意與與中國簽訂安全條約的擔憂。

金融時報引述4名知情人士的話指出，康貝爾（Kurt Campbell）這個月預料將與國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）飛往索羅門群島。

索羅門群島自2019年與台灣斷交、改與中國建交以來，美國的擔憂與日俱增。而這項隱憂在索羅門群島與中國之間的安全條約草案曝光後，進一步升高，因中國將憑藉這份協議，在一個接近澳洲、紐西蘭和夏威夷的南太平洋地區立足，造就北京實力的延伸發展。

金融時報報導，這份尚未簽訂的條約，將替中國在索羅門群島部署軍力鋪路。條約同時載明，在索羅門群島靠岸的中國海軍船艦將一律由中國維安人員負責看守。

美國國務院一名高階官員說：「這是一項範圍相當廣泛的條約，似乎是為中華人民共和國在索羅門群島部署維安人員及軍隊鋪路。」

「我們持續關注這對美國各太平洋島國盟友安全利益的影響。」

「如果中國維安人員或甚至軍隊被以不透明、不合作、不協調的方式引入此區，我們將十分關切…那將很可能升高緊張情勢。」

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）否認索、中擬簽訂的安全條約將允許中國在索國建立軍事基地。

然而，美國與其盟友對此的關切，足以從最近情勢的發展看出一二，其中包括澳洲國家情報處（Office of National Intelligence）處長席瑞爾（Andrew Shearer）以及澳洲秘密情報局（ASIS）局長席孟（Paul Symon）本週出訪索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）。

美國已故總統甘迺迪之女、美國駐澳洲大使被提名人卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）本週表示，華府提升在南太平洋這一地區的能見度十分重要。

金融時報報導，有消息人士表示，康貝爾將創建一個名叫「太平洋夥伴」（Partners of Pacific）的倡議，用以協助太平洋島國抗衡中國的高壓活動。

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聯邦眾議院外交事務委員會亞太小組民主黨籍主席貝拉（Ami Bera）表示，美國必須確保中國不會利用安全條約在太平洋地區重使他們在南海的「切香腸」戰術（salami slicing，又稱「漸進戰術」），逐步將礁島和小島軍事化。

貝拉說：「他們會得寸進尺，連第一寸都不能讓他們拿下。」這位共同提出「藍太平洋法案」（Blue Pacific Act）、為抗衡中國而增加外交和發展經費的議員說：「與其打正面衝突戰，避免戰爭要容易得多。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110410