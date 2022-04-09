陸批裴洛西踩一中紅線 分析：拜登任內最嚴警告

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（中央社台北9日電）針對美國眾院議長裴洛西之前傳訪台，中國外長王毅批美國踩踏一中紅線。學者指，北京擔心華府藉俄烏戰爭對台畫新規，而做出拜登上任後最嚴厲警告。但若她成行，中方反制也不會超越現況。

日媒此前報導指裴洛西（Nancy Pelosi）將於10日出訪日本後，更改行程到訪台灣。倘若成行，裴洛西將成相隔25年後又一位訪問台灣的美國眾議院議長，引發關注。

即便裴洛西後來因染疫「延後」出訪亞洲行程，但已引發中國政府一連串的激烈反應。

中國外交部發言人趙立堅先是以「四個嚴重」批評美國違反「一中原則」和美中三公報，接著中國國務委員兼外長王毅更批評美國在台灣議題上「公然踩踏『一個中國紅線』」，揚言若一意孤行，中國將作出堅決反應，一切後果由美國承擔。

對此，聯合早報引述台灣的中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，中國擔心裴洛西訪台，將為台灣議題的國際化撐開更大的戰略迴旋空間。

報導又引述受訪學者分析，北京擔心美國藉俄烏戰爭，在台灣議題畫下新規則，因此作出「拜登執政以來最嚴厲的警告」。

中國除了官方強力反對，一些分析家也主張強硬反制台美。外圍官媒環球時報前總編輯胡錫進7日就在一篇文章主張，共軍可在裴洛西到訪當天關閉台灣上空，實施禁飛；或是讓共機飛越台灣。

不過中國著名國際關係學者時殷弘接受聯合早報採訪時表示，即便裴洛西訪台，中國的反制措施也不會超過現有的範圍，如：制裁訪台人士、在台周邊大規模軍演，以及較長時間暫停對美國的重大外交接觸。

時殷弘在接受英文南華早報（SCMP）採訪時又指，美國對台的基本政策並未改變，華府反對台海改變現狀，並在此政策框架上深化對台灣不同方面的支持。

裴洛西7日晚間因COVID-19檢測呈陽性而延後出訪亞洲行程。美國官方至今未正式公布裴洛西的訪台計畫，但聯合早報引述學者分析指，裴洛西不太可能取消行程。

王智盛指，裴洛西原先擬以「台灣關係法」立法43週年的理由訪台，這個時間點過了後，她將以什麼名義到訪台灣，值得關注。（編輯：沈朋達/楊昇儒）1110409