更多編輯台推薦新聞：
確診者醫療分流新制 醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案
生活

確診者醫療分流新制 醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
CIA：俄侵烏恐終將動用核武 美國不能掉以輕心
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300

拜登擬5月首訪亞洲 赴日出席Quad峰會也考慮訪韓

2022/4/15 09:52（4/15 10:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日媒報導，美國總統拜登（中）5月下旬擬出席在東京舉辦的「四方安全對話」高峰會。（圖取自facebook.com/POTUS）
日媒報導，美國總統拜登（中）5月下旬擬出席在東京舉辦的「四方安全對話」高峰會。（圖取自facebook.com/POTUS）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京15日專電）日媒報導，美國總統拜登擬出席5月下旬在東京舉辦的「四方安全對話」（Quad）高峰會，也考慮訪韓。四方安全對話峰會的議題涵蓋如何因應對台灣升高施壓力道的中國。

日本朝日新聞引述多名美日韓外交人士的話報導，美日政府正就安排拜登（Joe Biden）5月下旬訪日一事進行磋商。拜登預定5月22日訪日，隔日與日本首相岸田文雄舉行會談。如果成行，這將是拜登去年1月上任後首度出訪亞洲。

本月11日拜登和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行線上會談時說：「期待5月24日左右與你（莫迪）在日本相見。」

成員國包括美國、日本、印度與澳洲的Quad高峰會預定5月下旬在東京舉行，但因澳洲預定5月21日舉行國會選舉，高峰會行程還有不確定因素。對此，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）回應表示，他可能以線上方式或面對面方式參加Quad高峰會。

面對面的實體Quad高峰會若能在東京舉行，將是繼去年9月在華盛頓舉行以來第2度舉行。這次Quad高峰會可能針對俄羅斯侵略烏克蘭，以及如何因應在印太地區軍事活動趨於活絡、對台灣升高施壓力道的中國進行討論。

報導說，美韓兩國政府正在協商拜登訪日的前後訪韓，並和將於5月10日就任韓國總統的尹錫悅舉行會談。會談焦點可能以如何因應發射洲際彈道飛彈（ICBM）及重啟核武實驗的北韓相關議題為主。（編輯：陳惠珍）1110415

延伸閱讀
傳盼以觀察員身分參與Quad 尹錫悅否認應對北韓威脅 尹錫悅盼美部署核轟炸機與潛艦
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀