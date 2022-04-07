應對北韓威脅 韓候任總統盼美部署核轟炸機與潛艦

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（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國總統當選人尹錫悅（Yoon Suk-yeol）的顧問表示，他們在華盛頓訪問期間，已要求美方在朝鮮半島重新部署戰略資產，如能攜帶核武器的轟炸機和潛艦。

尹錫悅尋求穩定、長期的安全力量，以遏阻來自北韓的威脅之際，其外交政策與安全顧問團隊已和美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）會晤。北韓近期不斷進行武器測試，導致半島緊張局勢再度升高。

韓方的7人代表團由尹錫悅所屬的國民力量黨（PPP）4屆國會議員朴振（Park Jin）以及前外交部副部長趙太庸（Cho Tae-yong）領軍。朴振6日告訴媒體記者：「部署戰略資產是強化長期遏阻力的一項要素，因此相關議題自然會列入討論。」

他透露，雙方還就強化美國核遏阻力的方法進行商討，以對抗北韓威脅。顧問團此行目標還包括促成尹錫悅與美國總統拜登早日舉行峰會。

一名白宮官員被問及相關會議，以及華府是否支持對韓重新部署的行動時回應說，雙方「廣泛討論」了美國的國防承諾，但未進一步說明細節。

保守派的尹錫悅3月9日勝選後，將於5月10日宣誓就職，現正致力擘劃外交政策。值此之際，朝鮮半島局勢正因北韓上月試射新型洲際彈道飛彈（ICBM）而趨於緊張。

早在競選期間，尹錫悅就曾承諾將重新部署美國轟炸機、航空母艦和核動力潛艦等，以「堅定回應」來自北韓的威脅。

尹錫悅還矢言讓韓美聯合軍演「正常化」。上述軍演規模於文在寅任內縮減，以安撫平壤，並恢復停滯多時的朝鮮半島去核化會談。

針對相關議題，朴振表示，「我們同意，優先要務就是維持遏阻力，如此我們就可以針對任何可能的北韓挑釁給予強烈回應」，包括洲際飛彈試射或是口頭攻擊的心理戰。

朴振指出，顧問團已邀請拜登在5月前來亞洲參加「四方安全對話」（Quad）期間，到首爾訪問。QUAD為美國、日本、印度和澳洲之間的非正式戰略對話。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110407