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公務機關網站頻發生資安事件 教育部籲各校密切注意

2022/8/6 12:38（8/6 13:36 更新）
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公務機關近日頻發生資安事件，教育部6日發函，提醒各校注意網站內容是否有遭惡意破壞。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
公務機關近日頻發生資安事件，教育部6日發函，提醒各校注意網站內容是否有遭惡意破壞。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳至中台北6日電）公務機關近日頻發生資安事件，教育部今天凌晨發函各大專校院，提醒各校注意網站內容是否有遭惡意破壞。教育部下的學校衛生資訊網等今天上午也有無法連上情形，目前正在查明原因。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台近一週來，公務機關頻發生資安事件，行政院資安長、政院副院長沈榮津日前已請行政院資安處24小時巡檢部會網站，提高戒備。

教育部今天凌晨發函各大專，提醒留意各校安排專人24小時留意網站是否有遭惡意破壞，如有內容遭竄改，應緊急將網頁下架，並透過校安系統回報。

教育部今天稍晚以文字回應中央社指出，由於近期政府及民間網站發生多起資安事件，教育部密切注意所屬網站的運作情形，近期並請所屬單位加強資安查察。如果遭不當入侵，須依規定進行資安通報與緊急應變處理。

教育部強調，平時都有做好資安防護，也會進行相關資安演練，近期將持續監控做好資安防範措施，維持資訊與網路正常運作。

教育部學校衛生資訊網、新南向人才培育計畫等網頁，今天上午也發生無法連結情形，目前正由教育部查明原因。（編輯：陳政偉）1110806

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