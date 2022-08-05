公務機關網站頻遭網攻 政院：未達資安危機程度

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（中央社記者賴于榛台北5日電）公務機關近日頻遭網路攻擊，行政院發言人羅秉成今天表示，在防護得宜下，公務機關未遭竊取資料，主要是網站壅塞和置換網站內容，未達資安危機程度。

近一週來，公務機關網路攻擊事件頻傳，總統府、國防部、外交部、內政部等都傳出「卡卡」的災情。

羅秉成今天主持政院記者會時表示，境外網路攻擊在8月2日達到高峰，是單日最高攻擊量的23倍，而8月4日、5日攻擊模式轉變，改為集中攻擊特定部會官網，目前各部會藉由彈性擴充流量，排除障礙。

羅秉成說明，網路攻擊主要分為入侵竊取資料、壅塞網站和置換網站內容等等，其中，侵入政府網站竊取機密危害相對嚴重，但所幸防護得宜，並未有類似情況。

他表示，這2天的攻擊是以壅塞網站為主要攻擊手法，意圖使公務機關網站變慢無法使用，但因為不會影響政府正常功能運作，主要以加強擴增流量來因應。

至於置換不當內容部分，羅秉成說，公私部門都會面臨這樣置換頁面的影響，這些影響在資安等級上不如侵入型嚴重，還不到資安危機，但也不能掉以輕心。

他表示，政府部門會提高警覺，資安處目前也24小時排班協助處理，並調度專業人員排除網攻或資安事件的影響。（編輯：林興盟）1110805