拜習對話 國民黨欣慰美對台政策無任何改變

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）美國總統拜登（Joe Biden）昨天與中國國家主席習近平視訊對話，國民黨今天表示，正式對外公布訊息皆顯示，美方長期一貫的對台政策並無任何改變，國民黨對此表示欣慰。

拜登與習近平18日舉行長達1小時50分鐘的視訊對話，此為俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，美中領導人首度討論俄烏局勢，亦是去年11月以來第一次。

國民黨文傳會主委凌濤今天下午受訪表示，拜登與習近平視訊對話，尤其涉及台灣部分，國民黨表達高度重視；對於正式對外公布訊息皆顯示，美方長期一貫對台政策並無任何改變，國民黨表示欣慰。

凌濤說，拜登主動表達美方「不尋求打新冷戰，無意同中國發生衝突」，除表明美國政府一貫強調反對兩岸任何一方片面改變台海現狀的政策，也顯示美方於烏克蘭危機仍在持續時刻，亟欲將美中關係維持在「護欄」之中。

凌濤重申，國民黨堅定捍衛中華民國、堅持民主自由價值與保衛台海和平穩定的立場，審慎關注烏俄戰爭對於國際格局，以及美中競爭關係的短長期影響，致力與全體國民一起守護自己的國家利益。

國民黨國際部主任黃介正稍早透過臉書表示，美國的「四不一無意」，就是不尋求與中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，以及無意與中國發生衝突。

黃介正說，美國對台政策不變，大家要有信心，但別想太多。至於對中國大陸，美方趨近認同習近平所倡「中美新型大國關係」的不衝突、不對抗、相互尊重，但就欠缺合作共贏；大家應有的認識是丟點幻想，面對現實。（編輯：林克倫）1110319