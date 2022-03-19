民進黨：拜習談話再遭中方扭曲 徒增台灣民眾反感

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（中央社記者賴于榛台北19日電）美國總統拜登與中國國家主席習近平昨天晚間通話。民進黨今天說，拜習談話涉及台灣部分，中國官方詮釋與美方說法有落差，而北京經常刻意扭曲美中談話內容，此舉無助緩和美中台關係，更讓台灣民眾反感。

根據白宮提供的通話紀要，拜登（Joe Biden）昨天晚間在視訊會談對習近平說，中國如果協助俄羅斯將面臨後果，並表達對台政策不變，且擔憂北京在台海的脅迫與挑釁行為；中國新華社則指，拜登在通話中表示，不尋求改變中國體制，不支持台獨，無意同中國發生衝突。

民進黨今天下午發布新聞稿指出，注意到拜習談話涉及台灣部分，中國官方對外詮釋與美方公布說法有不小落差，而北京經常刻意扭曲美中談話內容，甚至在會談尚未結束，就透過官媒披露談話內容；這作法無助於緩和美中台關係，更讓台灣民眾反感。

民進黨表示，從拜登談話可看出，美國相當重視台海現狀穩定，支持台灣的堅定態度更是不言而喻；台灣會持續與美國及理念相近國家合作，為印太區域和平穩定與繁榮發展共同努力。

對於習近平在拜習對話時稱「衝突對抗不符合任何人的利益」，民進黨說，中國卻一再文攻武嚇台灣，並在國際場合混淆視聽，左手談和平、右手升高台海情勢，說一套做一套，此非自詡和平建設者的泱泱大國應有風範。

民進黨表示，正告中國當局，兩岸關係與區域和平是雙方共同責任，不顧國際現實、一味挑釁與統戰行為，無助台海局勢和緩，中國應徹底改變處理兩岸關係的態度，正視台灣持續的善意，以對等尊嚴的對話化解彼此歧見，才有助於兩岸關係正常發展。

民進黨也呼籲，中方應積極承擔國際責任，以具體行動協力國際社會，共同遏止俄羅斯對烏克蘭的侵略行為，做出有助於和平解決爭端的努力。（編輯：林克倫）1110319