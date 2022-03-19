習拜通話談台灣 陸委會籲陸方理性面對兩岸現實

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（中央社記者沈朋達台北19日電）中國國家主席習近平昨天在中美領導人通話中談到台灣時，指台灣議題若處理不好，將對中美關係造成顛覆性影響。陸委會對此呼籲陸方理性面對兩岸現實，避免一再誤判情勢。

大陸委員會19日以書面方式表示，台海安全與印太區域和平息息相關，中華民國做為主權國家，是區域民主價值與安全利益的重要夥伴，有權與國際社會互動往來，並反對中共脅迫施壓，捍衛國家主權與民主自由；「我們感謝美國等各方重視台海安全及對台灣的堅定支持」。

陸委會又指，當前國際局勢複雜敏感，中共當局應承擔國際責任，以實際行動譴責遏止侵略，為和平解決爭端做出努力。同時更應以相對理性的態度面對兩岸現實、尊重台灣民意及國際社會關切，及早放棄以武力處理分歧的思維作法，務實改善兩岸關係，以避免一再誤判情勢、造成無法應對的嚴重後果。

中美兩國領導人18日通話近2小時，討論兩國關係、烏克蘭戰爭等國際局勢。習近平在談話中稱中美關系尚未走出美國上一屆政府製造的困境，反遭遇越來越多挑戰，並指「美國一些人向『台獨』勢力發出錯誤信號」，十分危險。

他又稱，台灣議題若處理不好，將對中美關係造成「顛覆性影響」。（編輯：曹宇帆）1110319