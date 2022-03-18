路透：拜登習近平通話前 中國航艦穿台海美艦尾隨

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路透社報導，在美國總統拜登與中國國家主席習近平18日通話前數小時，中國山東號航艦駛過台灣海峽。（圖取自中國國防部網頁mod.gov.cn）

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（中央社台北18日綜合外電報導）美國總統拜登定於台灣時間18日晚間9時與中國國家主席習近平通話。路透社引述人士披露，就在拜習通話前數小時，中國山東號航艦駛過台灣海峽，後面一艘美軍驅逐艦尾隨。

消息人士指稱，山東艦靠近金門航行，一艘美國軍艦尾隨其後，「大約早上10時30分，山東艦（CV-17）出現在金門西南30海里處，有民航機上乘客拍到」。

他說美軍勃克級驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）尾隨，當時山東艦甲板上沒有飛機，向北航行穿過台灣海峽；消息人士並透露台灣方面也派出軍艦，密切關注事態。

台灣的國防部不願對此置評，只說國軍一向嚴密監控共軍在台海動態，會依既定的標準程序因應。

美國海軍發言人藍福特（Mark Langford）只表示，強生號「於當地時間3月17日，在國際水域執行例行的穿越台海任務，符合國際法」。

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中國外交部發言人趙立堅在例行記者會答覆媒體詢問時表示，相關問題應洽詢中國國防部，山東艦自有例行訓練安排，不應把此事與美中領袖通話連結；中國國防部暫未回應。 山東艦駛過台灣海峽的時間點大約是拜登與習近平通話前12小時。消息人士以「挑釁」形容山東艦航行與拜習通話時間點如此之接近。

山東艦是中國第一艘國產航艦，於2019年開始服役。目前共軍兩艘航艦的另一艘遼寧艦，主要目的用於訓練，兩艦之前都曾穿越台海。（譯者：陳正健、陳亦偉）1110318