是否馳援俄羅斯 CNN：美情資顯示中國持開放態度

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西方官員和美國外交官透露，中國對於向提供俄羅斯侵略烏克蘭所需的軍事和財政援助持開放態度。圖為俄羅斯總統蒲亭（左）2月4日與中國國家主席習近平（右）會晤。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）西方官員和美國外交官透露，美國掌握的資訊顯示，中國對於向俄羅斯提供侵略烏克蘭所需的軍事和財政援助，展現一定的開放態度，目前尚不清楚中國是否打算提供這些援助。

消息人士說，美方在轉發給歐洲和亞洲盟友的外交電報中，詳細說明這項消息。

熟知內情的美國官員告訴美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前並不清楚中國是否打算援助俄羅斯。官員表示，美國總統拜登的高階幕僚在羅馬與中國官員激烈對談7小時期間，警告中國一旦支持俄羅斯，將面臨「潛在影響和後果」。

在拜登致力於孤立和懲罰俄羅斯侵略烏克蘭之際，這一連串事件凸顯美國官員益發關切莫斯科與北京之間萌芽的夥伴關係。官員表示，中國國家主席習近平對俄國入侵後的情勢感到震驚，但幾乎沒有跡象表明中國準備完全切斷對莫斯科的支持。

這為美國官員留下一個令人不安的可能性，即中國可能向俄國提供援助，讓導致愈來愈多平民喪生的血腥衝突一時難以落幕，同時也使得這個與美國直接競爭的威權聯盟地位更加穩固。

知情人士透露，除經濟和軍事以外，俄羅斯還請求中國提供預先封裝、不易腐壞的軍用口糧等其他形式的援助，凸顯軍事分析家和官員所述，俄軍後勤補給不足影響戰力的情況。

消息人士說，中國共產黨領導階層在如何回應俄羅斯的援助請求方面尚未達成共識。兩名官員認為，中國欲避免經濟後果的想法可能限制其幫助俄羅斯的意願。此外，消息人士告訴CNN，習近平對俄烏衝突將如何重振北大西洋公約組織（NATO）聯盟感到不安。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110315