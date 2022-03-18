中共航艦山東號金門外海現蹤 國防部：全程掌握

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北18日電）有軍事迷今天搭乘客機在金門附近海域拍攝到中共航空母艦山東號，國防部證實並強調全程掌握。戰略學者林穎佑分析，甲板無艦載機應該不是「秀肌肉」，況且中共認為，不必在烏俄戰爭之際過度展現軍事實力。

有軍事迷今天搭乘客機赴金門時，在金門附近海域拍攝到中共航空母艦山東號（CV-17），但根據照片顯示，山東艦甲板並無艦載機，且附近疑似也無護衛艦。

國防部發言人史順文少將證實此事並指出，針對中共機、艦在台海周邊海空域的動態，國軍聯合情監偵系統，都有全程的掌握，確保國家安全。

熟悉中共國防事務的中山大學亞太事務英語學程兼任助理教授林穎佑接受中央社訪問時分析，山東艦母港雖然在三亞，但因建造地是大連造船廠，此次往北航行，可能是回去大連定期保養或大修；若往南、可能是返回母港，但無法就一張照片確認是否往南海方向演訓。

但林穎佑認為，值得觀察點在於，雖不清楚戰機是否在山東艦機庫內，但若以空照圖觀察，甲板上並無艦載機，應非執行戰演訓任務、也非「秀肌肉」；推測中國可能知道在俄烏戰爭時，不應製造容易被外界解讀為強硬軍事的議題，進而引發外界不必要揣測，因此不必在此時過度展現軍事實力。

國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，山東艦往南、往北的路徑相當重要，若是往南，可能是準備至海南島一帶進行組合訓練，因為中共航艦及大編隊訓練主要都在南海；若是往北，可能是回到大連船廠進行裝備調整。

揭仲也表示，山東艦此次航行台灣海峽的路線為最短路徑，通常並非執行任務，而是單純點對點移動。

據了解，山東艦今天是由南向北通過台灣海峽。（編輯：林克倫）1110318