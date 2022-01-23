美派兩艘航艦與日護衛艦聯合訓練 疑劍指中國

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（中央社東京23日綜合外電報導）日美日前在日本沖繩南方海域進行聯合訓練，美方罕見從本土基地派遣兩艘航空母艦參與，日方也派出大型護衛艦。日媒解讀，日美似乎顧及強化發展海洋的中國，有意強調日美合作。

日本放送協會（NHK）報導，日本海上自衛隊今天宣布，已跟美國海軍航空母艦等艦艇，在沖繩南方海域實施聯合訓練。

日美聯合訓練在本月17日到22日間舉行，日方派出大型護衛艦日向號（滿載排水量1萬9000噸），美方派出卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson CVN-70）、林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln CVN-72），及兩棲突擊艦與驅逐艦等，總計日美共10艘艦艇參與。

中國航空母艦2021年12月被日方確認在沖繩南方海域進行艦載機起降，日本防衛省研判艦載機正在進行起降訓練。

美方從美國本土基地派遣不只一艘航空母艦在日本周邊海域展開，可說相當罕見，從日美都派遣大型艦艇參與這次聯合訓練來看，似乎是顧及強化發展海洋的中國，有強調日美合作意圖。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110123