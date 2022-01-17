台海緊張北韓射彈 美彈道飛彈核潛艦罕見現關島

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美國海軍搭載20枚三叉戟彈道飛彈和數十枚核彈頭的內華達號潛艦，上週罕見停靠關島。（圖取自twitter.com/USNavy）

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（中央社香港17日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，美國海軍最強大武器之一彈道飛彈潛艦上週罕見停靠關島。台海局勢不穩、北韓頻繁射彈之際，美軍此舉顯然意在向盟友和敵人發出明確訊息。

本月15日，搭載20枚三叉戟彈道飛彈和數十枚核彈頭的俄亥俄級核動力潛艦內華達號（USS Nevada）駛入美國關島海軍基地。這是2016年以來彈道飛彈潛艦首度訪問關島，也是1980年代至今的第2次公開訪問。

海軍透過聲明表示：「本次港口訪問旨在加強美國與區域盟友的合作，同時展現美國的戰力、靈活度、反應力，以及對印太區域安全與穩定的持續承諾。」

分析人士認為，隨著台海情勢導致美中關係緊繃，加上北韓加大飛彈測試力度，華盛頓可以利用彈道飛彈潛艦，展現北京和平壤難以展現的強硬態勢。

退役美國潛艦艦長、現任新美國安全中心（Center for a New American Security）分析師許卡特（Thomas Shugart）指出，美國此舉旨在傳達一個訊息，「無論有意或無意，我們都可以在你家門口放置100多枚核彈頭，而你根本不會知道，就算知道也無能為力」，對手卻無法做到同樣的事情。

現階段北韓的彈道飛彈潛艦計劃才剛起步；與美國海軍相比，中國的據估計6艘此類潛艦也是相形見絀。

根據戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）專家在2021年8月的分析，中國彈道飛彈潛艦不具備美軍同類潛艦的戰力。

CSIS分析師表示，中國094型潛艦航行時產生的聲音是美國潛艦的2倍，因此其行蹤更易被發現，可攜帶的飛彈和彈頭也較少。

倫敦國王學院（King's College London）東亞戰爭戰略研究教授帕特拉諾（Alessio Patalano）說，除釋放政治訊號，內華達號「這類潛艦的出現，尤其是在訓練或演習過程中，也可提供重要機會，讓我們學習如何追蹤區域內的他國船隻」。

他還說：「北韓正尋求發展這類平台，而中國已完成部署。部署此類潛艦作為戰略威懾手段與磨練追蹤技能同樣重要。」

一般來說，美國海軍14艘彈道飛彈潛艦的行動通常會嚴格保密。這些核動力潛艦可連續在水下運行數月，續航力的唯一限制就是要替150多名船員進行補給。

除在華盛頓州班戈（Bangor）和喬治亞州金斯灣（Kings Bay）等母港之外，這類潛艦也極少被拍到照片。這類潛艦的隱密使它們成為「核三位一體能力（nuclear triad）最重要的支柱」，另2個支柱則是美國本土的發射井彈道飛彈以及B-2與B-52等可攜帶核彈的轟炸機。

上一次美國海軍彈道飛彈潛艦訪問關島是2016年賓夕法尼亞號（USS Pennsylvania）停靠當地。

分析人士指出，自那時以降，印太區域的緊張局勢已顯著加劇。在當前環境下，接下來華盛頓還可能進行更多這類的軍力展示。（譯者：施施/核稿：林治平）1110117