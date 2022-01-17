北韓疑試射兩枚短程彈道飛彈 今年第4次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾17日綜合外電報導）南韓合同參謀本部表示，北韓今天從首都平壤一處機場發射兩枚疑似短程彈道飛彈。這是北韓本月第4度試射飛彈。

路透社報導，在此之前的不到2週時間內，核武北韓已執行了另外3次飛彈試射，試射頻率實屬罕見。前兩次涉及單一「極音速飛彈」，最後一次則是本月14日從鐵路列車上發射2枚短程彈道飛彈（SRBM）。

南韓合同參謀本部發布聲明表示，北韓今天試射疑似2枚短程彈道飛彈，從平壤順安機場（Sunan Airfield）往東發射。

北韓2017年曾利用這座機場測試「火星-12型」（Hwasong-12）中程彈道飛彈。

法新社報導，北韓再度試射飛彈似乎是再次向美國傳達訊息，平壤不會容忍任何侵害北韓自衛權利的意圖。

南韓智庫韓國統一研究院（Korea Institute for National Unification）北韓專家洪敏（Hong Min，音譯）說：「北韓似乎是針對美國的制裁傳達一個訊息…北韓示意即便有批評聲浪，北韓仍將繼續進行試射。」

而前一天，聯合新聞通訊社 （Yonhap）報導說，北韓一列貨運列車通過鴨綠江大橋，抵達中國丹東，象徵中國與北韓恢復了因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而中斷了一年多的陸地貿易。

首爾梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）說：「在一連串飛彈試射之際，北韓透過火車恢復與中國的跨境貿易。」

「這個時間點表明北京不僅僅是平壤挑釁行為的共謀，中國還在經濟上支持北韓，並在軍事上協同合作。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110117

日本防衛省：北韓發射疑似彈道飛彈飛行物體

（中央社記者楊明珠東京17日專電）日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省今天上午8時59分（台灣時間上午7時59分）表示，北韓方才發射了疑似彈道飛彈的飛行物體，正在蒐集相關資訊以了解日本是否會受到影響。

另外，日本海上保安廳今天上午8時54分表示，北韓方才發射了疑似是彈道飛彈的飛行物體。上午9時3分，海上保安廳表示，推論疑似是彈道飛彈的飛行物體已落下。海上保安廳呼籲航行中的船舶提高警覺。

為因應北韓發射疑似是彈道飛彈的飛行物體，日本政府在首相官邸（行政中心）危機管理中心所設置的官邸對策室召開由相關省廳（部會）主管組成的緊急小組，蒐集相關資訊。

這是今年北韓第4次發射飛行體。本月14日北韓從西北部平安北道的義州附近朝日本海發射了2枚疑似是短距離彈道飛彈的飛行體。翌日，北韓國營媒體聲稱14日使用火車當作發射載具，進行飛彈訓練。

本月5日與11日，北韓從北部慈江道分別發射疑似是彈道飛彈的飛行體各一枚，並且在翌日聲稱試射了極音速飛彈。（編輯：林憬屏）1110117