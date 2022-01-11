北韓罕見年初接連射彈 朝鮮半島僵局恐延續

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北韓聲稱5日試射一枚極音速飛彈（圖），是今年首次武力示威；11日再傳出試射疑似彈道飛彈的飛行物體。（圖取自勞動新聞網頁rodong.rep.kp）

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（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）北韓今天上午於日本海上方發射推測為彈道飛彈的不明飛行物體，距上次發射飛彈只相隔6天。韓聯社報導指出，北韓罕見在年初就頻繁射彈，預期朝鮮半島僵局將持續。

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）上午表示，北韓於日本海（韓國稱東海）上發射一枚推測為彈道飛彈的飛行物體；軍方正就飛行距離、高度等數據進行分析。

北韓5日在位於西北部的慈江道一帶向日本海上發射飛行物體，平壤當局聲稱為極音速飛彈，但南韓國內分析結果仍有歧異。

（中央社製圖）

韓聯社報導，聯合國安理會於韓國時間凌晨5時就北韓5日發射飛彈一事舉行非公開會議，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在會前表示，北韓持續開放大量破壞性武器，是對國際和平及安保的威脅。

不過，在安理會召開會議後沒多久，北韓再次發射疑為飛彈物體，顯示平壤當局並不在乎國際社會的相關反應與動態，朝鮮半島僵局很有可能延續。

北韓軍方一般在12月至隔年3月進行包括陸海空軍聯合訓練在內的冬季訓練，外界先前推測5日發射飛彈可能是訓練的一環。但即使在冬季訓練中，於年初就連續進行武力示威的狀況並不多見。

部分意見指出，這些動態與北韓從去年起持續表示要強化國防力量的目標相符。北韓勞動黨去年底召開的全體會議中，也提到要提升戰鬥技術器材開發生產，以求達到國防工業獨立、現代化與科學化目標。（編輯：馮昭）1110111