北韓發射更先進飛彈 飛行逾700公里達音速10倍

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（中央社東京11日綜合外電報導）南韓軍方合同參謀本部分析指出，北韓11日上午7時27分左右朝日本海發射推定為彈道飛彈的飛行體，飛行距離逾700公里，最高速度達音速10倍（10馬赫）左右，最大高度約60公里。

日本放送協會（NHK）報導，北韓11日上午在北部慈江道發射的彈道飛彈，較1月5日發射的極音速彈道飛彈，於技術上更先進。

南韓國防部消息人士表示，北韓5日發射的飛彈，跨大飛行距離和性能等，實際上仍未達到極音速飛彈技術。

日本內閣官房長官松野博一稍早前在記會上表示，北韓可能從內陸朝東發射至少一枚彈道飛彈，未接獲日本航空器或船舶受害報告，如果按照通常軌道，推定落在日本專屬經濟區（EEZ）範圍外。（譯者：劉學源/核稿：林治平）1110112