美揭次世代驅逐艦概念 配高能雷射極音速飛彈

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（中央社阿靈頓12日綜合外電報導）根據一份目前最詳盡的草圖顯示，美國海軍希望下一代驅逐艦（DDG-X）能撘載極音速飛彈，以及比現有雷射裝置威力強10倍的新雷射武器。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）根據海軍告訴他們的消息指出，DDG-X將是美國海軍20多年來所籌建的最大噸位作戰艦艇，艦上動力要能支應新一代定向能武器使用，以及全新的高功率傳感器，將以現有勃克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦所用的相關系統為基礎提升性能，預計2028年開建。

下一代驅逐艦計畫副專案經理康納利（Katherine Connelly）今天在海軍水面艦學會（Surface Navy Association）的研討會說：「（水面艦）21世紀應對威脅增生所需能力，包括提升飛彈能力傳感器的需求日增、大耗電定向能武器成標配，生存能力與可用供電也都要提升。」

DDG-X的作戰系統，將以勃克級驅逐艦家族裡最新銳第3批次（Flight III）所用系統為基礎進行研發。Flight III配備新式的AN/SPY-6對空搜索雷達及最新版的Baseline 10神盾（Aegis）戰系。

康納利說：「勃克級Flight III將服役至整個2060年代，威脅也會持續演進，屆時要面對的也是新的威脅環境。站在海軍立場，我們要持續改進作戰和其他能力應對威脅，自然也就需要匹配新技術的下一代載台。」

DDG-X將以美軍目前科技含量最高、也最昂貴的宋瓦特（Zumwalt）級驅逐艦上的綜合動力系統，取代傳統的燃氣輪機動力系統。

美軍僅有的3艘宋瓦特級驅逐艦，艦上動力系統能為全艦電網提供超過75百萬瓦（MW）的電力，足供一座小城鎮照明。這對DDG-X將來的定向能武器與新傳感器供電至關重要。

在概念上，DDG-X要裝的定向能武器應是達600千瓦（KW）的雷射，威力足以輕鬆擊毀來襲飛彈。

原則上DDG-X在艦艏上層仍會安裝32窖的MK-41垂直發射系統，但也能換成12窖能容體積更大飛彈的發射單元，以裝填五角大廈研發中、供三軍使用的極音速武器。

目前美軍的勃克級驅逐艦，一艘上面的MK-41垂發共有96窖，就USNI News了解，海軍對DDG-X的垂發窖數需求也差不多。（譯者：陳亦偉）1110113